04.04.2018, 13:55
Делегация МЧС России посетила кризисные центры МВД и МИД Франции
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Делегация МЧС России посетила кризисные центры МВД и МИД Франции, поисково-спасательные отряды и пожарные части, а также зал оперативной дежурной смены Генерального директората по гражданской безопасности и ликвидации кризисных ситуаций МВД Франции.
В ходе посещения указанных объектов были проведены переговоры, основой которых стало развитие двустороннего сотрудничества, а также выступление с докладом на тему: "Предупреждение лесных пожаров и аномальные изменения климата".
По итогам двусторонних переговоров представители МВД Франции отметили уникальный опыт МЧС России в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с тушением лесных пожаров. Кроме того, французская сторона выразила желание продолжить практику проведения российско-французских семинаров, предложив следующую тему для обсуждения: "Оказание психологической помощи жертвам чрезвычайных ситуаций" и провести обучающий курс по изучению алгоритма действий в случае ЧС.
Данное мероприятие подтвердило наличие взаимного интереса в развитии двустороннего сотрудничества по линии чрезвычайных служб России и Франции.
В ходе посещения указанных объектов были проведены переговоры, основой которых стало развитие двустороннего сотрудничества, а также выступление с докладом на тему: "Предупреждение лесных пожаров и аномальные изменения климата".
По итогам двусторонних переговоров представители МВД Франции отметили уникальный опыт МЧС России в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с тушением лесных пожаров. Кроме того, французская сторона выразила желание продолжить практику проведения российско-французских семинаров, предложив следующую тему для обсуждения: "Оказание психологической помощи жертвам чрезвычайных ситуаций" и провести обучающий курс по изучению алгоритма действий в случае ЧС.
Данное мероприятие подтвердило наличие взаимного интереса в развитии двустороннего сотрудничества по линии чрезвычайных служб России и Франции.
Источник: МЧС РФ