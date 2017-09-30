ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В состав делегации вошли Председатель Комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, член Комитета ГД по международным делам Антон Морозов и член Комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Павел Шперов.

Визит в КНДР продлится 5 дней, со 2 по 6 октября. Говоря о предстоящем визите, Антон Морозов заявил: «Наша поездка в КНДР нацелена на развитие межпартийных и межпарламентских связей, содействие расширения сотрудничества и на укрепление взаимопонимания между нашими государствами по актуальной повестке дня. Мы искренне надеемся, что наш визит внесёт свою лепту в мирное урегулирование и разрядку напряжённости на Корейском полуострове, и в регионе в целом».



Программа пребывания российских парламентариев от ЛДПР в Северной Корее включает в себя встречи с ответственными работниками Центрального Комитета Трудовой партии Кореи и Министерства иностранных дел КНДР, посещение Кымсусанского мемориального дворца Солнца, демилитаризованной зоны, храма науки и техники, пхеньянского училища и многое другое.