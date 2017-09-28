ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 27 сентября 2017 года в Доме Правительства РБ Минэкономразвития РБ организована встреча делегации из Пекина во главе с деканом Института развивающихся рынков Пекинского государственного университета Ху Билян с Премьер-министром Правительства Республики Башкортостан Рустэмом Мардановым. В переговорах приняли участие министр экономического развития Республики Башкортостан Сергей Новиков и советник Главы Республики Башкортостан по вопросам инвестиционной деятельности на общественных началах Джоомарт Оторбаев.

В состав делегации также вошли Президент финансовой корпорации «Шёлковый путь» Ли Шань, Председатель глобального парка-инкубатора для малого предпринимательства №1 Ван Минюн, руководители Пекинской корпорации финансовых услуг «HengChang», группы компаний «Чжэнчжоу-Фэнхуа», организации по подготовке кадров «ShengJing360.com» и инженерно-строительных предпринимателей.

Цель визита – знакомство с торгово-инвестиционной сферой, исследование местного рынка и проектов, обсуждение возможностей создания исследовательского центра на территории Республики Башкортостан совместно с Пекинским университетом.

В ходе встречи обсуждены направления и перспективы сотрудничества между Башкортостаном и Китаем, в том числе речь шла о создании новых совместных предприятий, использующих в своей деятельности современные технологии. Гостям представлена информация о состоянии экономики и инвестиционного климата региона, реализуемых в республике крупных инвестпроектах. Предложено рассмотреть возможность участия в таких инфраструктурных проектах, как строительство мостового перехода через р. Белая на западном обходе Уфы, восточного выезда из Уфы, линии скоростного трамвая.

Сегодня делегация из Пекина примет участие в мероприятиях III Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.