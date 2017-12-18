РЖД вводит "Деловой проездной" для пассажиров поезда "Сапсан"
18.12.2017, 18:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специально для пассажиров, которые регулярно совершают путешествия на поездах "Сапсан", ОАО "РЖД" предлагает оформить "Деловой проездной" и экономить на стоимости поездок.
Концепция "Делового проездного" предусматривает новый тип тарифа по принципу предоплаты будущих поездок по фиксированной и гарантированной стоимости. Экономия для пассажира составит почти 50% от стоимости (в сравнении с билетом в классе "Эконом+" в день отправления).
Стоимость карты "Деловой проездной" начинается от 28 тыс. рублей и зависит от количества приобретаемых поездок (от 8 до 48), класса обслуживания и срока действия (от 1 до 6 месяцев). Карта является персонифицированной, поэтому возможно приобретение только индивидуального проездного документа, оформленного на владельца.
При приобретении "Делового проездного" возможно начисление приветственных баллов программы "РЖД Бонус" в зависимости от выбранного тарифного плана.
Приобрести "Деловой проездной" можно в кассах Дирекции скоростного сообщения – филиала ОАО "РЖД", на сайте ОАО "РЖД", а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".
Концепция "Делового проездного" предусматривает новый тип тарифа по принципу предоплаты будущих поездок по фиксированной и гарантированной стоимости. Экономия для пассажира составит почти 50% от стоимости (в сравнении с билетом в классе "Эконом+" в день отправления).
Стоимость карты "Деловой проездной" начинается от 28 тыс. рублей и зависит от количества приобретаемых поездок (от 8 до 48), класса обслуживания и срока действия (от 1 до 6 месяцев). Карта является персонифицированной, поэтому возможно приобретение только индивидуального проездного документа, оформленного на владельца.
При приобретении "Делового проездного" возможно начисление приветственных баллов программы "РЖД Бонус" в зависимости от выбранного тарифного плана.
Приобрести "Деловой проездной" можно в кассах Дирекции скоростного сообщения – филиала ОАО "РЖД", на сайте ОАО "РЖД", а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".
Источник: РЖД