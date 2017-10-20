Денис Мантуров: Государство должно обеспечивать своевременную поддержку идей и инициатив по развитию народных художественных промыслов
20.10.2017, 21:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 октября, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров осмотрел экспозицию Всероссийской выставки народных художественных промыслов "Живой источник", в том числе, стенды с изделиями предприятий разных регионов, которые представили народное и уникальное искусство обработки дерева, резьбы по кости, декоративной росписи по металлу, создания фарфоровых и хрустальных изделий.
О многообразии экспонатов Министру рассказал Председатель Правления Ассоциации "Народные художественные промыслы России" Геннадий Дрожжин.
Так, в Рязанской области создают уникальные кружева, используя самую тонкую игольную вышивку "кадомский вениз", в Нижегородской области – изделия ручной работы в ювелирной технике "филигрань", во Владимирской области – шкатулки, ларцы Мастерской лаковой миниатюры, в Московской области – жостовские подносы, в Свердловской области – "скатертные" подносы.
Денис Мантуров подчеркнул, что изделия промыслов могут стать достойной частью государственного подарочного фонда, и выразил благодарность всем коллективам предприятий, занятых производством народных художественных промыслов, за сохранение русской культуры.
"Государство должно обязательно обеспечивать своевременную поддержку ваших идей и инициатив по развитию этого направления", - отметил глава Минпромторга России, оставив памятную запись в книге пожеланий выставки "Живой источник".
Кроме того, Денис Мантуров пообщался с мастерами, создающими дымковские игрушки и федоскинские шкатулки. По его словам, развитие народных художественных промыслов как отрасли промышленности, передача бесценного опыта мастеров – важная общегосударственная задача.
В 2016 году объём производства народных промыслов вырос по сравнению с предыдущим и составил 5,5 миллиардов рублей. За последние 10 лет количество организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется из средств федерального бюджета, увеличилось в 4 раза. Сейчас её получают 79 предприятий. В 2016 году государственная поддержка отрасли в целом с учётом мер поддержки на уровне регионов, Фонда развития промышленности превысила 1,2 млрд. рублей, что на 350 млн. рублей выше по сравнению с 2015 годом.
Важную роль в укреплении позиций предприятий играет популяризация народных художественных промыслов. Организация таких масштабных выставок, как "Живой источник", участие в них, а также международных выставочных мероприятиях будет способствовать продвижению уникальной и самобытной продукции организаций.
Между тем, 21 октября в Центральном вставочном зале "Манеж" под эгидой Минпромторга России состоится показ народных художественных промыслов "Лён и кружево". Проект откроет Mercedes Benz Fashion Week Russia.
19 российских фабрик представят модную летнюю коллекцию, в основе которой льняные вещи и кружево, союз народных традиций и современных трендов. Проект продемонстрирует традиционные техники российских промыслов в современной одежде, возможности российских предприятий отрасли в создании стильных и изысканных изделий для мира моды.
Минпромторг России поддержал проект Ассоциации "Народные художественные промыслы России" по созданию на главной выставочной площадке страны крупной экспозиции изделий народных мастеров и предприятий отрасли.
Выставка посвящена 115-летию первой кустарно-промышленной экспозиции в Петербурге, куда были привезены изделия народных умельцев со всей страны. Настоящая экспозиция в Москве представляет 19 художественных направлений: резьба по дереву, ручное и узорное ткачество, изделия из камня, кружевоплетение, литьё, керамика. В Центральном Манеже разместились более 1200 высокохудожественных фондовых и современных произведений народного искусства мастеров и художников России.
О многообразии экспонатов Министру рассказал Председатель Правления Ассоциации "Народные художественные промыслы России" Геннадий Дрожжин.
Так, в Рязанской области создают уникальные кружева, используя самую тонкую игольную вышивку "кадомский вениз", в Нижегородской области – изделия ручной работы в ювелирной технике "филигрань", во Владимирской области – шкатулки, ларцы Мастерской лаковой миниатюры, в Московской области – жостовские подносы, в Свердловской области – "скатертные" подносы.
Денис Мантуров подчеркнул, что изделия промыслов могут стать достойной частью государственного подарочного фонда, и выразил благодарность всем коллективам предприятий, занятых производством народных художественных промыслов, за сохранение русской культуры.
"Государство должно обязательно обеспечивать своевременную поддержку ваших идей и инициатив по развитию этого направления", - отметил глава Минпромторга России, оставив памятную запись в книге пожеланий выставки "Живой источник".
Кроме того, Денис Мантуров пообщался с мастерами, создающими дымковские игрушки и федоскинские шкатулки. По его словам, развитие народных художественных промыслов как отрасли промышленности, передача бесценного опыта мастеров – важная общегосударственная задача.
В 2016 году объём производства народных промыслов вырос по сравнению с предыдущим и составил 5,5 миллиардов рублей. За последние 10 лет количество организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется из средств федерального бюджета, увеличилось в 4 раза. Сейчас её получают 79 предприятий. В 2016 году государственная поддержка отрасли в целом с учётом мер поддержки на уровне регионов, Фонда развития промышленности превысила 1,2 млрд. рублей, что на 350 млн. рублей выше по сравнению с 2015 годом.
Важную роль в укреплении позиций предприятий играет популяризация народных художественных промыслов. Организация таких масштабных выставок, как "Живой источник", участие в них, а также международных выставочных мероприятиях будет способствовать продвижению уникальной и самобытной продукции организаций.
Между тем, 21 октября в Центральном вставочном зале "Манеж" под эгидой Минпромторга России состоится показ народных художественных промыслов "Лён и кружево". Проект откроет Mercedes Benz Fashion Week Russia.
19 российских фабрик представят модную летнюю коллекцию, в основе которой льняные вещи и кружево, союз народных традиций и современных трендов. Проект продемонстрирует традиционные техники российских промыслов в современной одежде, возможности российских предприятий отрасли в создании стильных и изысканных изделий для мира моды.
Минпромторг России поддержал проект Ассоциации "Народные художественные промыслы России" по созданию на главной выставочной площадке страны крупной экспозиции изделий народных мастеров и предприятий отрасли.
Выставка посвящена 115-летию первой кустарно-промышленной экспозиции в Петербурге, куда были привезены изделия народных умельцев со всей страны. Настоящая экспозиция в Москве представляет 19 художественных направлений: резьба по дереву, ручное и узорное ткачество, изделия из камня, кружевоплетение, литьё, керамика. В Центральном Манеже разместились более 1200 высокохудожественных фондовых и современных произведений народного искусства мастеров и художников России.
Источник: Минпромторг