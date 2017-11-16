Денис Мантуров: "В 2017 году на покупку автомобилей скорой помощи направлено 3,68 млрд рублей"
16.11.2017, 20:10
OREANDA-NEWS. 16 ноября 2017 года, под председательством Премьер-министра Дмитрия Медведева состоялось очередное заседание Правительства, в ходе которого был рассмотрен проект распоряжения Правительства Российской Федерации "О выделении Минпромторгу России бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации на осуществление дополнительной закупки автомобилей скорой медицинской помощи в 2017 году". В мероприятии принял участие Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Проектом предлагается направить средства из резервного фонда Правительства для осуществления в 2017 году дополнительной закупки автомобилей скорой медицинской помощи для нужд получателей в регионах, определенных Минздравом России и Федеральным медико-биологическим агентством.
Указанные средства позволят дополнительно закупить 262 автомобиля скорой медицинской помощи и направить их получателям в 59 субъектов Российской Федерации, в первую очередь, для удовлетворения потребностей моногородов в данном виде техники.
В сентябре было принято решение о закупке 1150 машин на сумму 3 млрд рублей для 75 регионов, - сообщил Дмитрий Медведев.
Он отметил, что дополнительно на эти цели выделяется 680 млн рублей для моногородов.
"Правительство одобрило выделение 680 млн рублей из Резервного фонда на закупку дополнительных машин скорой помощи, - рассказал Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, - с учетом выделенных сегодня средств, в 2017 году на покупку автомобилей скорой помощи направлено 3,68 млрд рублей, что позволяет приобрести 1412 машин с медицинским оборудованием".
Необходимо отметить, что в 2016 году аналогичная программа уже доказала свою эффективность: соответствующая техника была поставлена во все регионы Российской Федерации. Общий объем финансирования на реализацию меры 2016 года составил 5 млрд руб.
Проектом предлагается направить средства из резервного фонда Правительства для осуществления в 2017 году дополнительной закупки автомобилей скорой медицинской помощи для нужд получателей в регионах, определенных Минздравом России и Федеральным медико-биологическим агентством.
Указанные средства позволят дополнительно закупить 262 автомобиля скорой медицинской помощи и направить их получателям в 59 субъектов Российской Федерации, в первую очередь, для удовлетворения потребностей моногородов в данном виде техники.
В сентябре было принято решение о закупке 1150 машин на сумму 3 млрд рублей для 75 регионов, - сообщил Дмитрий Медведев.
Он отметил, что дополнительно на эти цели выделяется 680 млн рублей для моногородов.
"Правительство одобрило выделение 680 млн рублей из Резервного фонда на закупку дополнительных машин скорой помощи, - рассказал Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, - с учетом выделенных сегодня средств, в 2017 году на покупку автомобилей скорой помощи направлено 3,68 млрд рублей, что позволяет приобрести 1412 машин с медицинским оборудованием".
Необходимо отметить, что в 2016 году аналогичная программа уже доказала свою эффективность: соответствующая техника была поставлена во все регионы Российской Федерации. Общий объем финансирования на реализацию меры 2016 года составил 5 млрд руб.
Источник: Минпромторг