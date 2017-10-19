Денис Мантуров: За 9 месяцев индекс промпроизводства увеличился на 1%
19.10.2017, 22:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 19 октября 2017 года Министр промышленности и торговли Денис Мантуров принял участие во встрече с Комитетом Госдумы России по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
В своем выступлении глава Минпромторга России отметил, что сегодня в промышленности отмечается постепенный переход к положительной динамике.
За 9 месяцев индекс промпроизводства увеличился на 1% и к концу года прогнозируем рост в пределах 1,5-2%, сказал Министр.
При этом, как отметил Денис Мантуров, все системные
и отраслевые меры работают эффективно, поэтому Минпромторг России надеется на поддержку Госдумы в части предложений по их финансированию в проекте бюджета на 2018 -2020 годы.
Данные меры направлены на решение таких задач, как дальнейшаястабилизация позитивного тренда в промышленности, а также в торговой сфере.
Помимо этого, Министр также выделил ряд долгосрочных,стратегических задач среди которых такие направления как развитие высокотехнологичного экспорта, диверсификация оборонно-промышленного комплекса и создание системных условий для развития цифровой экономики.
В частности, Денис Мантуров рассказал, что работа в периметрах зон свободной торговли для входа на крупнейшие региональные рынки позволит промышленным предприятиям в полной мере реализовать экспортный потенциал. Так, уже действует режим свободной торговли с Вьетнамом, ведется интенсивная работа по заключению соглашений о свободной торговле с Израилем, Сингапуром, Египтом, Индией и Ираном.
В своей речи Министр также сообщил, что сейчас разрабатывается специальная подпрограмма по диверсификации, и в ее рамках готовятся новые меры поддержки. Среди основных механизмов глава Минпромторга России выделил субсидии на компенсацию части затрат по НИОКРам; поддержку инвестиционных проектов, реализуемых организациями ОПК через Фонд развития промышленности и льготные кредиты, выделяемые "Внешэкономбанком" на приоритетные проекты выпуска продукции гражданского и двойного назначения.
Используя интерактивные ресурсы ГИСП мы приступили к сбору предложений по наиболее крупным проектам диверсификации, планируемым к реализации в 2018-2025 гг. – сейчас их около 200. Из них по 123 проектам уже представлено финансовое обоснование и определен необходимый объем финансирования, сказал Денис Мантуров.
Кроме того, Глава Минпромторга России отметил, что цифровая трансформация промышленности является обязательным условием конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке. Реализация заложенных в программе "Цифровая экономика" мероприятий обеспечит системный переход отраслей на цифровую модель развития, что позволит к 2024 году выйти на 30%-ый рост производительности труда в обрабатывающих секторах и повысит вклад в ВВП отраслей, базирующихся на передовых производственных технологиях до 15%.
Стратегическим вектором цифровизации является формирование в стране сети цифровых, умных и виртуальных фабрик будущего. Первую подобную фабрику Госкорпорация "Ростех" планирует запустить уже до конца этого года.
Всего к 2035 году планируем создать в России не менее 40 фабрик будущего, 25-ти испытательных полигонов и 15-ти экспериментально-цифровых центров сертификации, сказал Денис Мантуров.
Он также отметил, что в настоящее время в нашей стране уже сформированы либо создаются собственные заделы для цифровой трансформации промышленности.
В своем выступлении глава Минпромторга России отметил, что сегодня в промышленности отмечается постепенный переход к положительной динамике.
За 9 месяцев индекс промпроизводства увеличился на 1% и к концу года прогнозируем рост в пределах 1,5-2%, сказал Министр.
При этом, как отметил Денис Мантуров, все системные
и отраслевые меры работают эффективно, поэтому Минпромторг России надеется на поддержку Госдумы в части предложений по их финансированию в проекте бюджета на 2018 -2020 годы.
Данные меры направлены на решение таких задач, как дальнейшаястабилизация позитивного тренда в промышленности, а также в торговой сфере.
Помимо этого, Министр также выделил ряд долгосрочных,стратегических задач среди которых такие направления как развитие высокотехнологичного экспорта, диверсификация оборонно-промышленного комплекса и создание системных условий для развития цифровой экономики.
В частности, Денис Мантуров рассказал, что работа в периметрах зон свободной торговли для входа на крупнейшие региональные рынки позволит промышленным предприятиям в полной мере реализовать экспортный потенциал. Так, уже действует режим свободной торговли с Вьетнамом, ведется интенсивная работа по заключению соглашений о свободной торговле с Израилем, Сингапуром, Египтом, Индией и Ираном.
В своей речи Министр также сообщил, что сейчас разрабатывается специальная подпрограмма по диверсификации, и в ее рамках готовятся новые меры поддержки. Среди основных механизмов глава Минпромторга России выделил субсидии на компенсацию части затрат по НИОКРам; поддержку инвестиционных проектов, реализуемых организациями ОПК через Фонд развития промышленности и льготные кредиты, выделяемые "Внешэкономбанком" на приоритетные проекты выпуска продукции гражданского и двойного назначения.
Используя интерактивные ресурсы ГИСП мы приступили к сбору предложений по наиболее крупным проектам диверсификации, планируемым к реализации в 2018-2025 гг. – сейчас их около 200. Из них по 123 проектам уже представлено финансовое обоснование и определен необходимый объем финансирования, сказал Денис Мантуров.
Кроме того, Глава Минпромторга России отметил, что цифровая трансформация промышленности является обязательным условием конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке. Реализация заложенных в программе "Цифровая экономика" мероприятий обеспечит системный переход отраслей на цифровую модель развития, что позволит к 2024 году выйти на 30%-ый рост производительности труда в обрабатывающих секторах и повысит вклад в ВВП отраслей, базирующихся на передовых производственных технологиях до 15%.
Стратегическим вектором цифровизации является формирование в стране сети цифровых, умных и виртуальных фабрик будущего. Первую подобную фабрику Госкорпорация "Ростех" планирует запустить уже до конца этого года.
Всего к 2035 году планируем создать в России не менее 40 фабрик будущего, 25-ти испытательных полигонов и 15-ти экспериментально-цифровых центров сертификации, сказал Денис Мантуров.
Он также отметил, что в настоящее время в нашей стране уже сформированы либо создаются собственные заделы для цифровой трансформации промышленности.
Источник: Минпромторг