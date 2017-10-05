Депутат Госдумы предложил увеличить федеральные дотации на обеспечение граждан льготными лекарствами
05.10.2017, 19:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. При сохранении своей социальной направленности в проекте федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов недостаточно средств выделено на обеспечение граждан льготными лекарствами, ремонт региональных и сельских дорог, а также повышение зарплат работникам бюджетной сферы и реализацию федерального закона о повышении МРОТ. Такое мнение в рамках круглого стола по обсуждению проекта бюджета в региональном парламенте депутат Государственной Думы Александр Козловский.
Депутат констатировал, что финансирование социальных статей расходов в 2018 году не будет ниже текущего года, однако отметил, что по ряду проблемных направлений, остро требующих решения, денег недостаточно. По мнению Козловского, необходимо увеличить федеральные дотации на обеспечение граждан льготными лекарственными средствами, ремонт региональных и сельских дорог, а также повышение зарплат работникам бюджетной сферы и реализацию федерального закона о повышении МРОТ.
"Местных бюджетов на эти цели не хватает, и я, как депутат Госдумы от региона, буду работать над решением этих вопросов", - пообещал он.
Депутат Госдумы, координатор федерального партийного проекта "Единой России" "Городская среда" Александр Васильев в своём выступлении сделал акцент на финансировании дорожной отрасли и реализации на территории региона партпроекта "Городская среда".
"В бюджете, который внесён на данный момент, есть проблемы по распределению акцизов", - выразил он обеспокоенность возможным снижением субсидий регионам. Депутат подчеркнул, что в этих условиях для Псковской области важно сохранить стабильное федеральное финансирование строительства двух объектов: путепровода в Великих Луках и Северного обхода в Пскове.
Плюсом представленного проекта бюджета Васильев назвал обозначенную возможность передать стратегически важные участки региональных дорог в ведение федерации, тем самым снизив финансовую нагрузку на областной бюджет.
Говоря о проекте "Формирование комфортной городской среды", в рамках которого муниципалитетам выделяются федеральные средства на ремонт дворовых территорий, депутат Госдумы отметил, что со стороны правительства РФ есть реальная поддержка этой программы.
"Потенциал проекта, который должен реализовываться при обязательном участии граждан, очень большой. Важно обратить внимание, как распределяются средства по муниципалитетам", - подчеркнул федеральный координатор партпроекта.
В свою очередь депутаты областного Собрания обозначили вопросы, на поддержку в решении которых региональные парламентарии рассчитывают на коллег из Госдумы. "Перечень этих поручений будет для нас настольной книгой, с которой мы будем приходить на обсуждение бюджета с представителями Минфина", - пообещал Васильев.
Резолюция, подготовленная по результатам круглого стола, будет передана депутатам Госдумы.
Депутат констатировал, что финансирование социальных статей расходов в 2018 году не будет ниже текущего года, однако отметил, что по ряду проблемных направлений, остро требующих решения, денег недостаточно. По мнению Козловского, необходимо увеличить федеральные дотации на обеспечение граждан льготными лекарственными средствами, ремонт региональных и сельских дорог, а также повышение зарплат работникам бюджетной сферы и реализацию федерального закона о повышении МРОТ.
"Местных бюджетов на эти цели не хватает, и я, как депутат Госдумы от региона, буду работать над решением этих вопросов", - пообещал он.
Депутат Госдумы, координатор федерального партийного проекта "Единой России" "Городская среда" Александр Васильев в своём выступлении сделал акцент на финансировании дорожной отрасли и реализации на территории региона партпроекта "Городская среда".
"В бюджете, который внесён на данный момент, есть проблемы по распределению акцизов", - выразил он обеспокоенность возможным снижением субсидий регионам. Депутат подчеркнул, что в этих условиях для Псковской области важно сохранить стабильное федеральное финансирование строительства двух объектов: путепровода в Великих Луках и Северного обхода в Пскове.
Плюсом представленного проекта бюджета Васильев назвал обозначенную возможность передать стратегически важные участки региональных дорог в ведение федерации, тем самым снизив финансовую нагрузку на областной бюджет.
Говоря о проекте "Формирование комфортной городской среды", в рамках которого муниципалитетам выделяются федеральные средства на ремонт дворовых территорий, депутат Госдумы отметил, что со стороны правительства РФ есть реальная поддержка этой программы.
"Потенциал проекта, который должен реализовываться при обязательном участии граждан, очень большой. Важно обратить внимание, как распределяются средства по муниципалитетам", - подчеркнул федеральный координатор партпроекта.
В свою очередь депутаты областного Собрания обозначили вопросы, на поддержку в решении которых региональные парламентарии рассчитывают на коллег из Госдумы. "Перечень этих поручений будет для нас настольной книгой, с которой мы будем приходить на обсуждение бюджета с представителями Минфина", - пообещал Васильев.
Резолюция, подготовленная по результатам круглого стола, будет передана депутатам Госдумы.
Источник: Единая Россия