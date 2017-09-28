ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Госдуме прошло обсуждение законопроекта "Об исполнении федерального бюджета за 2016 год". Перед депутатами с докладами выступили министр финансов Антон Силуанов и председатель Счётной палаты Татьяна Голикова.

Позицию ЛДПР по данному вопросу озвучил первый заместитель Председателя Комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов. Он в своём выступлении подчеркнул, что партия не поддержит исполнение бюджета, а также рассказал о необходимых изменениях в бюджетной политике.

"Для положительных сдвигов нужна новая бюджетная политика, главными критериями которой должны стать уровень доходов населения и качество жизни.

В рамках этого Фонд национального благосостояния нужно использовать эффективнее, и Счётная палата должна играть в этом процессе одну из главных ролей. Изменения должны коснуться и работы с долгами регионов. И, конечно, сегодня нужно отменить все льготы для госкорпораций", - сообщил депутат.