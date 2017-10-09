ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области от фракции "Единая Россия" Алексей Ломов разместил петицию на сайте Change.org, в который призывает действующего президента России Владимира Путина участвовать в выборах 2018 года.

"Обращаемся к Вам с просьбой баллотироваться на высший руководящий пост нашей страны: принять участие в грядущих президентских выборах и победить на них. Вас всё время, при каждой возможности спрашивают, планируете ли Вы своё участие в президентской кампании 2018 года. И до сих пор в каждом ответе звучала мысль, что момент решения ещё не настал, что думать об этом преждевременно. Но мы не хотим ждать. Вы - наш выбор. Вы тот человек, который достоин вновь стать президентом Российской Федерации",- уверен Ломов.

Петицию подписали 49 человек.