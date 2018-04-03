ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В последнее время все чаще звучат слова о том, что российские дипломаты были высланы не только из некоторых стран мира, но и из Организации Объединенных Наций. Депутат фракции ЛДПР в Государственной Думе, член комитета по международным делам Елена Строкова объяснила, что такое мнение в корне неверно.

«Да, мы переживаем беспрецедентный дипломатический кризис. Это, с одной стороны, огромный вызов для нашего внешнеполитического ведомства, но с другой стороны, несмотря на неудобства, которые чинят работе МИД, внешняя политика России от этого не станет менее уверенной, не сменит своего курса, не потеряет своего голоса» — заявила Строкова.

«Соединенные Штаты выслали 60 российских дипломатов со своей территории. Среди них были и сотрудники Постоянного представительства России при ООН, т.к. штаб-квартира Организации находится в Нью-Йорке. Но это вовсе не означает, что они были изгнаны из ООН, как это сегодня пытаются представить. На это у США нет юридических оснований. Да и сама высылка нарушает нормы международного права, ведь Организация не является правительственным органом США, как бы Штаты ни пытались ее под себя подмять. Дипломаты были аккредитованы не при президенте США, а при Организации Объединенных Наций. Таким образом, США не имеют права их высылать, вмешиваясь в деятельность Организации» — подчеркнула депутат.