ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выступая в Государственной Думе по итогам "правительственного часа", вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов призвал главу Минсельхоза Александра Ткачёва обратить внимание на прозрачность и своевременность льготного кредитования аграриев.

"Доведение до сельхозпроизводителей средств государственной поддержки, к которым относится и льготное кредитование, должно быть, уважаемый Александр Николаевич, прозрачным, реально доступным и своевременным! И "Единая Россия" будет держать это на контроле", – заявил Неверов.

При этом он подчеркнул, что Россия производит современную сельхозтехнику, но техническое переоснащение идёт слишком медленно, процесс обновления пока не перекрывает процесс выбытия старой техники.

"Если не работает существующий механизм, надо думать о том, как его менять: давать льготные кредиты самим аграриям на закупку техники, расширить возможности агролизинга", – предложил вице-спикер Госдумы.