ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Статья в New York Post, посвящённая триумфальной победе российских хоккеистов на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, получила заголовок "Команда без страны завоевала хоккейное золото".

"Западной жёлтой прессе что-то объяснить можно только в судебном порядке. Если подать на газетёнку иск от имени Российской Федерации, то от этого "геополитического" заголовка останется одна пыль", - отметил на своей странице в Facebook председатель партии "Родина", депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

Ранее российских хоккеистов поздравил с победой Президент России Владимир Путин. Национальный лидер подчеркнул, что бойцовские качества помогли российской сборной выиграть золотую медаль.

Напомним, что российская команда одержала победу над командой Германии со счетом 4:3 и впервые за 26 лет стала чемпионом Олимпийских игр.