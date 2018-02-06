ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Государственную Думу поступил проект федерального закона № 381629-7 «О внесении изменения в статью 179-4 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части формирования бюджетных ассигнований дорожных фондов, инициированный Правительством Российской Федерации».



Согласно документу, доходы от уплаты штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения будут направляться в региональные дорожные фонды.



Инициатива разработана в целях определения дополнительных источников доходов дорожных фондов. Предполагается, что эти средства позволят удвоить объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения и увеличить расходы на их содержание.



Принятие документа также будет способствовать повышению безопасности дорожного движения за счет увеличения финансирования работ по улучшению качества дорог.