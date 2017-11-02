ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов и депутаты фракции вносят в ГД законопроект о праве родителей, имеющих двух и более детей до 14 лет, уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Схожая норма существовала в законодательстве с советских времён, однако в этом году была отменена Правительством.

"Право выбирать время отпуска у родителей, в частности, многодетных мам, было с 1981 года и до недавнего времени, – рассказал Миронов. – Весной наше Правительство несправедливо отменило соответствующую норму под тем предлогом, что она якобы не работала. Тот факт, что трудовые права наших граждан нарушаются, не значит, что их нужно отнимать! Это решение Правительства противоречит задачам демографической политики. Нашей инициативой мы предлагаем вернуть для одного из родителей, имеющего двух и более детей до 14 лет, возможность отдыхать в удобное для них время".

Инициатива направлена на исполнение одного из "майских" указов Президента "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", отмечается в пояснительной записке. Норма станет одним из элементов защиты семьи и материнства, считают авторы законопроекта.