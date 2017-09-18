Депутаты примут законопроект о защите животных до конца года
18.09.2017, 12:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Парламентарии рассчитывают принять качественный законопроект, который устроит большинство людей, подчеркнул Андрей Исаев
В Государственной Думе рассчитывают доработать и принять законопроект о защите животных в осеннюю сессию. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев.
«У нас есть определенный долг перед избирателями. Мы предполагали в весеннюю сессию принять, но, к сожалению, переговорный процесс затянулся. Это законопроект о защите животных», – сказал Исаев в ходе рабочей поездки в Удмуртию.
Парламентарий добавил, что документ продолжает готовиться ко второму чтению. «Мы рассчитываем принять качественный законопроект, который устроит большинство людей», – подчеркнул Исаев.
Он также сообщил, что депутаты Госдумы рассчитывают принять этот документ в ходе осенней сессии.
В Государственной Думе рассчитывают доработать и принять законопроект о защите животных в осеннюю сессию. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев.
«У нас есть определенный долг перед избирателями. Мы предполагали в весеннюю сессию принять, но, к сожалению, переговорный процесс затянулся. Это законопроект о защите животных», – сказал Исаев в ходе рабочей поездки в Удмуртию.
Парламентарий добавил, что документ продолжает готовиться ко второму чтению. «Мы рассчитываем принять качественный законопроект, который устроит большинство людей», – подчеркнул Исаев.
Он также сообщил, что депутаты Госдумы рассчитывают принять этот документ в ходе осенней сессии.
Источник: Единая Россия