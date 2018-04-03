03.04.2018, 13:51
Депутаты приняли заявление в связи с реформой школьного образования в Латвии
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Государственная Дума приняла заявление о недопустимости ликвидации в Латвии школьного образования нa языках национальных меньшинств. В документе предлагается ввести против Латвии специальные экономические меры, предусмотренные Федеральным законом «О специальных экономических мерах».
Согласно этому закону, специальные экономические меры могут быть направлены на запрещение финансовых операций или установление ограничений на их осуществление; изменение вывозных и (или) ввозных таможенных пошлин; установление ограничений на осуществление туристской деятельности; прекращение или приостановление действия международных торговых договоров и иных международных договоров РФ в области внешнеэкономических связей.
В тексте заявления также отмечается, что Латвия, являясь членом Европейского Союза и Совета Европы, нарушает принципы, которые соблюдают большинство цивилизованных стран. Так, власти Латвии «действуют наперекор взаимному уважению, пониманию и сотрудничеству между всеми людьми, проживающими на территории государства, независимо от их этнической, культурной, языковой принадлежности».
Предлагается направить заявление в Правительство РФ, ООН, парламентские ассамблеи ОДКБ и ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также в парламенты стран Совета Европы и сейм Латвии.
Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону «Об образовании», предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон о переводе школ на латышский язык обучения.
В Латвии проживают около двух миллионов человек, из них около 40% - русскоязычные. В республике один государственный язык - латышский, русский имеет статус иностранного.
Согласно этому закону, специальные экономические меры могут быть направлены на запрещение финансовых операций или установление ограничений на их осуществление; изменение вывозных и (или) ввозных таможенных пошлин; установление ограничений на осуществление туристской деятельности; прекращение или приостановление действия международных торговых договоров и иных международных договоров РФ в области внешнеэкономических связей.
В тексте заявления также отмечается, что Латвия, являясь членом Европейского Союза и Совета Европы, нарушает принципы, которые соблюдают большинство цивилизованных стран. Так, власти Латвии «действуют наперекор взаимному уважению, пониманию и сотрудничеству между всеми людьми, проживающими на территории государства, независимо от их этнической, культурной, языковой принадлежности».
Предлагается направить заявление в Правительство РФ, ООН, парламентские ассамблеи ОДКБ и ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также в парламенты стран Совета Европы и сейм Латвии.
Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону «Об образовании», предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон о переводе школ на латышский язык обучения.
В Латвии проживают около двух миллионов человек, из них около 40% - русскоязычные. В республике один государственный язык - латышский, русский имеет статус иностранного.
Источник: https://er.ru