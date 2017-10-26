ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В законопроекте о досудебной блокировке сайтов речь идёт исключительно о сайтах организаций, чья деятельность на территории РФ была признана экстремисткой или нежелательной, заявил член комитета Государственной Думы по информационной политике Антон Горелкин. Он уточнил, что рассматриваемый сегодня документ направлен на укрепление национальной безопасности.

"Сейчас пишут о том, что мы якобы хотим с помощью этого механизма ускорить процедуру блокирования любых сайтов, неугодных власти. Это абсолютно не так. Речь идёт исключительно о сайтах нежелательных организаций, которых всего 11 и по которым вынесены судебные решения о признании их деятельности нежелательной на территории России, речь идёт также об экстремистских организациях, которые вербуют террористов", - пояснил депутат.

Горелкин напомнил, что сейчас в России для блокировки интернет-ресурса требуется полномасштабное судебное разбирательство, которое может длиться месяцами, кроме того, есть законная возможность обжаловать это решение.

Предлагаемые изменения в закон об информации, информационных технологиях и защите информации вводят, по его словам, ускоренную процедуру блокировки сайтов, прежде всего тех организаций, чья деятельность в РФ признана нежелательной.