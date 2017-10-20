ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Государственную Думу поступил правительственный законопроект № 290672-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования контрольно-надзорных функций за движением транспортных средств по автомобильным дорогам».

В настоящее время собственник (владелец) транспортного средства освобождается от ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении подтверждаются данные о том, что в момент его фиксации автомобиль находился во владении или пользовании другого лица либо выбыл из обладания в результате противоправных действий злоумышленников.

Этим обстоятельством, согласно пояснительной записке, активно пользуются недобросовестные грузоперевозчики, предоставляя в суды фиктивные договоры аренды.

Вместе с тем постановление по делу об административном правонарушении по статье 12.21.1 КоАП, касающийся правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорта, не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения деяния. Таким образом, производство по делам, связанным со сменой владельцев автомобилей, прекращается, а на новых собственников по истечении сроков рассмотрения правонарушения — уже не заводится.

Законопроектом предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности по статье 12.21.1 КоАП до шести месяцев.