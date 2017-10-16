ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Государственную Думу поступил правительственный законопроект № 285949-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом».



Документом предлагается разрешить аптечным и ветеринарным организациям дистанционную розничную торговлю безрецептурными препаратами. Продажа рецептурных лекарств таким способом, соответственно, будет запрещена. Страницы и сетевые адреса, нарушающие данные положения, будут вноситься в Единый реестр запрещённых сайтов.



Кроме того, законопроектом уточняются термины «фармацевтическая деятельность», «аптечная организация» и «ветеринарная аптечная организация» в части введения названных работ.

Ещё одним новшеством будет разрешение на включение наркотических и психотропных препаратов в устанавливаемый региональными органами исполнительной власти перечень лекарств, продажа которых может осуществляться медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями.



В случае принятия документа он вступит в силу с 1 января 2018 года в связи с необходимостью принятия соответствующих нормативных актов, а также переоформления аптечными и ветеринарными организациями лицензий на дистанционную розничную торговлю.