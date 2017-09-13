ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В мотошколе Мосгортранса открылась детская секция. Детей обучат основам вождения мотоцикла и правилам безопасной езды.

«За время работы мотошколы для взрослых мы получили большое количество предложений о создании программы обучения юных мотоциклистов. Запуск детской секции — это важный проект, призванный с малых лет приучить ребят к максимально безопасному вождению. Занятия будут проходить индивидуально, проводить их будет тренер с многолетним опытом работы», — сказал заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

Учеников познакомят с устройством мотоцикла, они пройдут теорию безопасного управления и практику на закрытой асфальтированной площадке. Сложным трюкам, исполняемым на мотоциклах, обучат на открытой трассе на территории мотошколы. Курсы проводятся на новых мини-мотоциклах, предназначенных также для детей. Пройти курс могут ребята старше пяти лет, умеющие ездить на двухколёсном велосипеде. Количество индивидуальных уроков определяет сам ребёнок и его родители, при желании можно пройти только одно занятие. Права категории А (для вождения мотоцикла) можно получить только с 18 лет, поэтому курсы предназначены именно для знакомства с этим двухколёсным транспортом.