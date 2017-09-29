ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Директора столичных школ начнут работать ведущими на Московском образовательном телеканале. Вместе с экспертами они будут обсуждать самые актуальные темы за неделю в эфире программы «Школа. Итоги», которая выходит по пятницам.

«Московский образовательный» - первый и единственный телеканал о столичном образовании. Он начал вещание в интернете в сентябре 2015 года. Канал делает программы разных форматов: новости, тематические авторские передачи, ток-шоу, мастер-классы и школьное ТВ. С 2 октября mosobr.tv представит новые программы.

С понедельника по пятницу в прямом эфире «Московского образовательного» выходит информационная программа «Школа. Новости». Её корреспонденты рассказывают о самых интересных событиях, которые происходят в мире столичного образования. Прямые включения можно смотреть ежедневно в 13:00, а итоги дня подводят в вечернем выпуске в 19:00.

В новом выпуске программы «Школа. Детали» на следующей неделе гости студии обсудят фестиваль финансовой грамотности, который впервые прошел в Москве. Зрители узнают, кто принимал в нём участие и каких результатов удалось достичь.