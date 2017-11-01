Дмитрий Медведев: В августе текущего года торговый оборот между Россией и Китаем вырос на 35%
01.11.2017, 20:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 ноября глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев прибыл в КНР где в г. Пекине состоялась 22-я регулярная встреча глав правительств двух государств. Также в ходе визита российский Премьер-министр и Председатель КНР Си Цьзинпин обсудили актуальные вопросы российско-китайского стратегического партнёрства и взаимодействия. Итогом переговоров стало подписание ряда межправительственных документов.
По окончании встреч глава Российского Правительства и Премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян провели пресс-конференцию. В мероприятиях принял участие Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем сегодня находятся на высоком уровне и являются наилучшими за многовековую историю.
По итогам прошлого года рост взаимного товарооборота составил 4%, а в январе – августе текущего года торговый оборот вырос уже на 35%. И эти позитивные тенденции у нас есть все шансы закрепить, заявил Премьер-министр.
По его словам, механизм взаимодействия двух правительств позволяет эффективно развивать сотрудничество между Государствами. Результатом работы за текущий год стало подписание двусторонних межправительственных, межведомственных и межрегиональных документов о сотрудничестве в разных сферах: торговле, сельском хозяйстве, таможне, космической области и т.д.
Мы не просто наращиваем объёмы торговли. Мы реализуем крупнейшие проекты, включая трансграничные проекты. Например, таким прорывным проектом станет Евразийский транспортный коридор между Китаем, Россией, странами Европейского союза. Будем надеяться, что этот большой проект будет реализован и окажет влияние на общую ситуацию, сообщил Дмитрий Медведев.
По словам Премьер-министра России, страны совместно реализуют крупные транспортные проекты, включая разработку широкофюзеляжного дальнемагистрального гражданского самолёта, который уже получил наименование, космические исследования, проектирование гражданского тяжёлого вертолёта. В рамках партнёрства серьёзное внимание уделяется также инвестиционному сотрудничеству. На сегодняшний момент утверждён пакет из 73 приоритетных инвестиционных проектов, 17 уже активно реализуются, к ним привлечено порядка 15 млрд. долларов инвестиций.
Ли Кэцян, в свою очередь, отметил, что страны договорились о дальнейшем укреплении и расширении масштабов двусторонней торговли, реализации уже согласованных совместных проектов для получения раннего результата.
Китай собирается в следующем году организовать импортную ярмарку. Мы приглашаем на неё российские компании, предпринимателей, гостей. Надеемся, что на предстоящей ярмарке российские товары найдут больше китайских потребителей и расширят свою долю на китайском рынке, сообщил он.
Премьер Госсовета КНР, подчеркнул, что Китай высоко ценит традиционное сотрудничество между Китаем и Россией в сфере нефти, газа, угля, электроэнергии, атомной энергии, возобновляемых источников энергии и рассчитывает на сотрудничество по восточному маршруту газопровода "Ямал СПГ", второй нитке нефтепровода Китай – Россия и реализацию других крупных проектов.
По итогам встречи был подписан ряд межправительственных документов, в числе которых:
Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном и гуманитарном сотрудничестве между Правительством Республики Карелия (Российская Федерация) и Народным правительством провинции Фуцзянь (Китайская Народная Республика)
Протокол четвёртого заседания Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству
Протокол первого заседания Межправительственной Российско-Китайской Комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики
По окончании встреч глава Российского Правительства и Премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян провели пресс-конференцию. В мероприятиях принял участие Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем сегодня находятся на высоком уровне и являются наилучшими за многовековую историю.
По итогам прошлого года рост взаимного товарооборота составил 4%, а в январе – августе текущего года торговый оборот вырос уже на 35%. И эти позитивные тенденции у нас есть все шансы закрепить, заявил Премьер-министр.
По его словам, механизм взаимодействия двух правительств позволяет эффективно развивать сотрудничество между Государствами. Результатом работы за текущий год стало подписание двусторонних межправительственных, межведомственных и межрегиональных документов о сотрудничестве в разных сферах: торговле, сельском хозяйстве, таможне, космической области и т.д.
Мы не просто наращиваем объёмы торговли. Мы реализуем крупнейшие проекты, включая трансграничные проекты. Например, таким прорывным проектом станет Евразийский транспортный коридор между Китаем, Россией, странами Европейского союза. Будем надеяться, что этот большой проект будет реализован и окажет влияние на общую ситуацию, сообщил Дмитрий Медведев.
По словам Премьер-министра России, страны совместно реализуют крупные транспортные проекты, включая разработку широкофюзеляжного дальнемагистрального гражданского самолёта, который уже получил наименование, космические исследования, проектирование гражданского тяжёлого вертолёта. В рамках партнёрства серьёзное внимание уделяется также инвестиционному сотрудничеству. На сегодняшний момент утверждён пакет из 73 приоритетных инвестиционных проектов, 17 уже активно реализуются, к ним привлечено порядка 15 млрд. долларов инвестиций.
Ли Кэцян, в свою очередь, отметил, что страны договорились о дальнейшем укреплении и расширении масштабов двусторонней торговли, реализации уже согласованных совместных проектов для получения раннего результата.
Китай собирается в следующем году организовать импортную ярмарку. Мы приглашаем на неё российские компании, предпринимателей, гостей. Надеемся, что на предстоящей ярмарке российские товары найдут больше китайских потребителей и расширят свою долю на китайском рынке, сообщил он.
Премьер Госсовета КНР, подчеркнул, что Китай высоко ценит традиционное сотрудничество между Китаем и Россией в сфере нефти, газа, угля, электроэнергии, атомной энергии, возобновляемых источников энергии и рассчитывает на сотрудничество по восточному маршруту газопровода "Ямал СПГ", второй нитке нефтепровода Китай – Россия и реализацию других крупных проектов.
По итогам встречи был подписан ряд межправительственных документов, в числе которых:
Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном и гуманитарном сотрудничестве между Правительством Республики Карелия (Российская Федерация) и Народным правительством провинции Фуцзянь (Китайская Народная Республика)
Протокол четвёртого заседания Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству
Протокол первого заседания Межправительственной Российско-Китайской Комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики
Источник: Минпромторг