Дмитрий Медведев: рост объёмов неэнергетического и несырьевого экспорта в 2017 году составил около 20%
16.02.2018, 22:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 февраля состоялась встреча Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с представителями российских деловых кругов на тему: "Развитие несырьевого экспорта: задачи и инструменты". В мероприятии принял участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
В своём выступлении глава Правительства отметил, что Россия находится под воздействием целого ряда объективных и субъективных факторов, включая решения ряда иностранных государств, но это не мешает стране идти по пути развития.
У нас в результате в том числе, наших с вами договорённостей заработал Российский экспортный центр, заработали меры поддержки экспорта. Только по экспертным оценкам, рост объёмов неэнергетического и несырьевого экспорта, что для нас особенно ценно, в 2017 году составил около 20% и достиг цифры порядка 130 млрд долларов, - сообщил Дмитрий Медведев.
Глава Правительства рассказал, что в настоящее время действует программа компенсации процентных ставок по экспортным кредитам, появилась возможность уменьшить расходы на транспортировку, интеллектуальная собственность находится в зоне особого внимания. Он отметил также необходимость расширения поддержки экспорта как на уровне крупного бизнеса, так и на уровне малого и среднего.
Дмитрий Медведев также подчеркнул, что принятые решения Совета глав правительств Евразийского союза о переходе к прослеживаемости по практически всем группам товаров помогут бороться с импортом контрафактной и контрабандной продукции.
В своём выступлении глава Правительства отметил, что Россия находится под воздействием целого ряда объективных и субъективных факторов, включая решения ряда иностранных государств, но это не мешает стране идти по пути развития.
У нас в результате в том числе, наших с вами договорённостей заработал Российский экспортный центр, заработали меры поддержки экспорта. Только по экспертным оценкам, рост объёмов неэнергетического и несырьевого экспорта, что для нас особенно ценно, в 2017 году составил около 20% и достиг цифры порядка 130 млрд долларов, - сообщил Дмитрий Медведев.
Глава Правительства рассказал, что в настоящее время действует программа компенсации процентных ставок по экспортным кредитам, появилась возможность уменьшить расходы на транспортировку, интеллектуальная собственность находится в зоне особого внимания. Он отметил также необходимость расширения поддержки экспорта как на уровне крупного бизнеса, так и на уровне малого и среднего.
Дмитрий Медведев также подчеркнул, что принятые решения Совета глав правительств Евразийского союза о переходе к прослеживаемости по практически всем группам товаров помогут бороться с импортом контрафактной и контрабандной продукции.