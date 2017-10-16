До конца года на Дальнем Востоке рыбаки могут добыть ещё 894 тыс. тонн водных биоресурсов
16.10.2017, 12:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 4 квартале 2017 года к промышленному изъятию на Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне предлагается 894 тыс. тонн водных биоресурсов (20% от общего объёма рекомендуемого годового вылова).
Согласно прогнозу, представленному специалистами ФГБНУ «ТИНРО-Центр», ледовая обстановка будет благоприятствовать промыслу.
Как сообщил заместитель заведующего отделом бассейновых прогнозов и регулирования промыслов Александр Жигалин, основу прогнозируемого вылова составят минтай – 312 тыс. тонн, сельдь – 263,7 тыс. тонн, кальмары – 75,1 тыс. тонн, сайра –50 тыс. тонн, скумбрия – 40 тыс. тонн, треска – 24,2 тыс. тонн, крабы – 18,9 тыс. тонн, камбалы – 14,8 тыс. тонн, сардина – 18 тыс. тонн.
К началу осени российскими рыбаками освоено 2,3 млн тонн водных биоресурсов. Иностранный флот, работающий по межправительственным соглашениям, добыл в исключительной экономзоне Российской Федерации 32,3 тыс. тонн. Общий вылов превысил уровень прошлого года на 18,2 тыс. тонн.
Показатели льдообразования в Беринговом и Охотском морях ожидаются на уровне ниже среднемноголетнего, в Японском море и прикурильском районе ледовых полей, способных воспрепятствовать промыслу, также не ожидается. Главными условиями для освоения рекомендуемых объемов ученые по-прежнему называют активность рыбаков и достаточное количество судов на промысле.
Представленный квартальный бассейновый прогноз стал одним из заключительных. Как сообщил директор ТИНРО-Центра Алексей Байталюк, с 2018 года отраслевая наука сосредоточится на путинных и месячных прогнозах, а также на оперативном прогнозировании.
Учёный совет ТИНРО-Центра принял представленный анализ возможной будущей промысловой обстановки и рекомендовал его к тиражированию и доведению до пользователей.
Согласно прогнозу, представленному специалистами ФГБНУ «ТИНРО-Центр», ледовая обстановка будет благоприятствовать промыслу.
Как сообщил заместитель заведующего отделом бассейновых прогнозов и регулирования промыслов Александр Жигалин, основу прогнозируемого вылова составят минтай – 312 тыс. тонн, сельдь – 263,7 тыс. тонн, кальмары – 75,1 тыс. тонн, сайра –50 тыс. тонн, скумбрия – 40 тыс. тонн, треска – 24,2 тыс. тонн, крабы – 18,9 тыс. тонн, камбалы – 14,8 тыс. тонн, сардина – 18 тыс. тонн.
К началу осени российскими рыбаками освоено 2,3 млн тонн водных биоресурсов. Иностранный флот, работающий по межправительственным соглашениям, добыл в исключительной экономзоне Российской Федерации 32,3 тыс. тонн. Общий вылов превысил уровень прошлого года на 18,2 тыс. тонн.
Показатели льдообразования в Беринговом и Охотском морях ожидаются на уровне ниже среднемноголетнего, в Японском море и прикурильском районе ледовых полей, способных воспрепятствовать промыслу, также не ожидается. Главными условиями для освоения рекомендуемых объемов ученые по-прежнему называют активность рыбаков и достаточное количество судов на промысле.
Представленный квартальный бассейновый прогноз стал одним из заключительных. Как сообщил директор ТИНРО-Центра Алексей Байталюк, с 2018 года отраслевая наука сосредоточится на путинных и месячных прогнозах, а также на оперативном прогнозировании.
Учёный совет ТИНРО-Центра принял представленный анализ возможной будущей промысловой обстановки и рекомендовал его к тиражированию и доведению до пользователей.
Источник: Росрыболовство