ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В четверг, 12 октября, в первой половине дня пройдёт небольшой дождь. По прогнозам синоптиков, днём температура воздуха составит семь — девять градусов тепла. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью пять — десять метров в секунду.

Дожди затянутся до конца недели. В пятницу немного потеплеет: днём столбики термометров покажут 9–11 градусов выше нуля. В субботу погода существенно не изменится — воздух прогреется не выше 10 градусов.

Самым холодным днём недели станет воскресенье, 15 октября. Столбики термометров покажут всего четыре — девять градусов тепла.