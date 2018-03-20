ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Как сообщил первый вице-губернатор Александр Костенко, льготы в отношении движимого имущества, принятого организациями с 1 января 2013 года, предлагается ввести в отношении предприятий, работающих в сферах добычи полезных ископаемых и обрабатывающего производства.

«Такая мера позволит поддержать предприятия, а также стимулировать их приобретать имущество, чтобы развивать производство», – отметил первый заместитель главы региона.

В департаменте промышленности Приморского края пояснили, что с 1 января 2018 года утратил силу один из пунктов Налогового кодекса РФ о предоставлении льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого на учёт в качестве основных средств с 1 января 2013 года. При этом Налоговый кодекс позволяет продлить эту льготу на уровне регионов.

«В случае непринятия такого закона в Приморье будет действовать ставка 1,1%. При этом отмена льготы значительно увеличит налоговую нагрузку компаний, работающих в реальном секторе экономики, снизит их потенциал инвестирования в обновление и замену основных фондов», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В частности, машиностроительное и металлообрабатывающее производства в Приморье исторически зависят от объёмов гособоронзаказа. В таких сферах как судостроение и судоремонт, авиастроение и ремонт, приборостроение и морское машиностроение суммарная доля объёма производства по гособоронзаказу составляет от 85 до 100%.

«Отмена налоговой льготы негативно отразится на деятельности машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий, приведёт к удорожанию продукции и услуг на 10-20%. Сохранение льготы даст предприятиям положительный экономический эффект и позволит направить на развитие производства, по предварительной оценке, до 14 миллионов рублей в год», – обозначили в департаменте промышленности.