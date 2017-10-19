Доля импортного оборудования и технологий на арктическом шельфе снизится до 50%
19.10.2017, 22:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Об этом сказал заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков на пятом международном форуме "Арктические проекты - сегодня и завтра", который проходит в Архангельске 19-20 октября 2017 года.
Международный форум "Арктические проекты - сегодня и завтра" является важной дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов развития Арктики. Ежегодно он собирает свыше 250 представителей федеральных и региональных органов власти, ведущих российских и зарубежных компаний топливно-энергетического комплекса, машиностроения и судостроения, нефтегазовых и логистических операторов, инжиниринговых и строительных подрядчиков.
Основные темы форума - государственная политика РФ в Арктике, реализация в регионе ключевых инфраструктурных, промышленных и энергетических проектов, строительство объектов морской техники и гражданского флота, развитие кадрового и научного потенциала для освоения Арктической зоны.
Открывая пленарное заседание форума, Василий Осьмаков подчеркнул, что освоение и развитие Арктики является приоритетным направлением целого ряда государственных программ. Для реализации в регионе инвестиционных и инфраструктурных проектов будут подключены все ключевые программы поддержки Минпромторга.
Только в рамках утверждённой госпрограммы по Арктике министерство является исполнителем и участником подпрограмм по созданию отечественного оборудования и технологий для работы на шельфе, развитию Северного морского пути и обеспечения судоходства в Арктике.
Будут модернизированы мощности по созданию современного речного флота для внутренних водных путей. Доля радиоэлектронного оборудования российского производства, используемого в Арктике, увеличится с 5 до 15%. Одно из важнейших направлений - импортозамещение в сфере нефтегазового машиностроения для работы на шельфе. К 2025 году доля импортного оборудования и технологий в этом сегменте должна быть снижена с 85% до 50%, - сказал Василий Осьмаков.
Под председательством замглавы Минпромторга состоялось заседание рабочей группы "Развитие промышленности и технологий" Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Его участники обсудили конкретные шаги по реализации ключевых мероприятий в сферах промышленности, транспорта, связи, науки и инфраструктуры.
В рамках форума Василий Осьмаков посетил также выставку-экспозицию на территории Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова и производственную площадку предприятия "МРТС Терминал", где строятся "под ключ" подводно-технические объекты магистральных трубопроводов нефтегазодобывающего комплекса.
Компания "МРТС Терминал" управляет в Архангельске портово-логистической и производственной базой "Левый берег". В числе заказчиков выпускаемой продукции - крупнейшие российские компании ТЭК. Василий Осьмаков посетил трубный, сборочный и покрасочный цеха предприятия и обсудил с его руководством дальнейшие перспективы развития.
На многофункциональной площадке осуществляется и производство сложных сварных металлоконструкций, и целый комплекс логистических операций, и проведение лабораторных испытаний магистральных трубопроводов. При сварочно-монтажном участке создана единственная в России школа сварщиков, в которой учат автоматической и полуавтоматической сварке труб большого диаметра для укладки подводных трубопроводов. Это наглядный пример успешной интеграции региональной промышленности, логистики и науки в крупнейшие арктические проекты, - отметил Василий Осьмаков.
Международный форум "Арктические проекты - сегодня и завтра" является важной дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов развития Арктики. Ежегодно он собирает свыше 250 представителей федеральных и региональных органов власти, ведущих российских и зарубежных компаний топливно-энергетического комплекса, машиностроения и судостроения, нефтегазовых и логистических операторов, инжиниринговых и строительных подрядчиков.
Основные темы форума - государственная политика РФ в Арктике, реализация в регионе ключевых инфраструктурных, промышленных и энергетических проектов, строительство объектов морской техники и гражданского флота, развитие кадрового и научного потенциала для освоения Арктической зоны.
Открывая пленарное заседание форума, Василий Осьмаков подчеркнул, что освоение и развитие Арктики является приоритетным направлением целого ряда государственных программ. Для реализации в регионе инвестиционных и инфраструктурных проектов будут подключены все ключевые программы поддержки Минпромторга.
Только в рамках утверждённой госпрограммы по Арктике министерство является исполнителем и участником подпрограмм по созданию отечественного оборудования и технологий для работы на шельфе, развитию Северного морского пути и обеспечения судоходства в Арктике.
Будут модернизированы мощности по созданию современного речного флота для внутренних водных путей. Доля радиоэлектронного оборудования российского производства, используемого в Арктике, увеличится с 5 до 15%. Одно из важнейших направлений - импортозамещение в сфере нефтегазового машиностроения для работы на шельфе. К 2025 году доля импортного оборудования и технологий в этом сегменте должна быть снижена с 85% до 50%, - сказал Василий Осьмаков.
Под председательством замглавы Минпромторга состоялось заседание рабочей группы "Развитие промышленности и технологий" Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Его участники обсудили конкретные шаги по реализации ключевых мероприятий в сферах промышленности, транспорта, связи, науки и инфраструктуры.
В рамках форума Василий Осьмаков посетил также выставку-экспозицию на территории Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова и производственную площадку предприятия "МРТС Терминал", где строятся "под ключ" подводно-технические объекты магистральных трубопроводов нефтегазодобывающего комплекса.
Компания "МРТС Терминал" управляет в Архангельске портово-логистической и производственной базой "Левый берег". В числе заказчиков выпускаемой продукции - крупнейшие российские компании ТЭК. Василий Осьмаков посетил трубный, сборочный и покрасочный цеха предприятия и обсудил с его руководством дальнейшие перспективы развития.
На многофункциональной площадке осуществляется и производство сложных сварных металлоконструкций, и целый комплекс логистических операций, и проведение лабораторных испытаний магистральных трубопроводов. При сварочно-монтажном участке создана единственная в России школа сварщиков, в которой учат автоматической и полуавтоматической сварке труб большого диаметра для укладки подводных трубопроводов. Это наглядный пример успешной интеграции региональной промышленности, логистики и науки в крупнейшие арктические проекты, - отметил Василий Осьмаков.
Источник: Минпромторг