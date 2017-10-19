ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Законопроект об усилении ответственности за реализацию некачественного топлива в России принят Государственной Думой в первом чтении.

Проект федерального закона разработан Минпромторгом России по инициативе Росстандарта в связи с результатами проведённых в 2015 году по поручению Президента РФ контрольно-надзорных мероприятий на топливном рынке. Проект одобрен Госкомиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под руководством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.

"Практика показывает, что размер административных санкций сегодня не релевантен тому экономическому и экологическому ущербу, который причиняется при реализации на рынке некондиционного моторного топлива. Законопроектом предусматривается введение нового вида административного наказания – штрафа в виде 1% от выручки, полученной при реализации моторного топлива за год, предшествующий году выявления нарушения", – сообщил в Госдуме Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.

Введение "оборотных" штрафов позволит назначать наказание соразмерно характеру и степени опасности административного правонарушения, а также размеру причинённого экономического и экологического ущерба, подчеркнул глава федерального ведомства.

За повторное нарушение при реализации некачественного моторного топлива может быть наложено наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей или административного приостановления деятельности предприятия на срок до девяноста суток с конфискацией предметов правонарушения.

Отдельно в проекте закона прописана ответственность за нарушения, которые не связаны с реализацией на рынке топлива с не соответствующими необходимым требованиям физико-химическими свойствами. Штраф за нарушение правил маркировки или информирования потребителей о функциональных характеристиках топлива составит от 100 до 300 тысяч рублей.