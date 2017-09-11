Два миллиона поездок совершили москвичи на городских велосипедах с начала сезона
11.09.2017, 10:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С начала велосезона москвичи и гости столицы совершили рекордные два миллиона поездок на городских велосипедах. В прошлом году горожане использовали столичный велопрокат 1,6 миллиона раз, в 2015 году — 880 тысяч раз.
«С начала велосезона совершены два миллиона поездок на городских прокатных велосипедах. Это рекорд за все время существования в Москве велопроката, при этом побит он до окончания сезона. Открытие улиц после реконструкций в рамках проекта “Моя улица” позволит увеличить количество велосипедистов в городе в сентябре», — рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
Единый городской велопрокат начал работать в Москве в 2013 году.
«С начала велосезона совершены два миллиона поездок на городских прокатных велосипедах. Это рекорд за все время существования в Москве велопроката, при этом побит он до окончания сезона. Открытие улиц после реконструкций в рамках проекта “Моя улица” позволит увеличить количество велосипедистов в городе в сентябре», — рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
Единый городской велопрокат начал работать в Москве в 2013 году.
Источник: Мэрия Москвы