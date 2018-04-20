20.04.2018, 00:09
Два моряка судна "Норд" вернулись в Россию
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Два рыбака из состава экипажа судна "Норд" вернулись на территорию России. Как заявил адвокат моряков Александр Руденко, они находятся в Крыму. Также эту информацию подтвердил глава полуострова Сергей Аксёнов, который в очередной раз подчеркнул, что действия Киева следует квалифицировать как серьёзнейшее нарушение международного права.
Он также заявил, что "Все, кто к этому причастен, являются международными преступниками со всеми вытекающими отсюда последствиями. Полностью разделяю позицию, высказанную в заявлении нашего внешнеполитического ведомства о праве России на жёсткие ответные действия", - написал он на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что двум морякам удалось вылететь из Украины в Белоруссию, так как транскрипция их фамилий в российских паспортах отличалась от идентификационных данных в украинских удостоверениях.
В то же время представители властей сняли с рейса в Минск семерых членов экипажа "Норда". По словам адвоката, у них изъяли документы.
В конце марта украинские пограничники задержали российский сейнер "Норд" с десятью членами экипажа на борту. Все они граждане России. На моряков наложили административные штрафы за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё".
Капитану судна Владимиру Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом покидать Украину и посещать Крым.
Как заявили в компании, которой принадлежит сейнер, судно задержали противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило уголовное дело по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".
Он также заявил, что "Все, кто к этому причастен, являются международными преступниками со всеми вытекающими отсюда последствиями. Полностью разделяю позицию, высказанную в заявлении нашего внешнеполитического ведомства о праве России на жёсткие ответные действия", - написал он на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что двум морякам удалось вылететь из Украины в Белоруссию, так как транскрипция их фамилий в российских паспортах отличалась от идентификационных данных в украинских удостоверениях.
В то же время представители властей сняли с рейса в Минск семерых членов экипажа "Норда". По словам адвоката, у них изъяли документы.
В конце марта украинские пограничники задержали российский сейнер "Норд" с десятью членами экипажа на борту. Все они граждане России. На моряков наложили административные штрафы за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё".
Капитану судна Владимиру Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом покидать Украину и посещать Крым.
Как заявили в компании, которой принадлежит сейнер, судно задержали противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило уголовное дело по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".
Источник: Ореанда-Новости