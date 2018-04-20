ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Два рыбака из состава экипажа судна "Норд" вернулись на территорию России. Как заявил адвокат моряков Александр Руденко, они находятся в Крыму. Также эту информацию подтвердил глава полуострова Сергей Аксёнов, который в очередной раз подчеркнул, что действия Киева следует квалифицировать как серьёзнейшее нарушение международного права.

Он также заявил, что "Все, кто к этому причастен, являются международными преступниками со всеми вытекающими отсюда последствиями. Полностью разделяю позицию, высказанную в заявлении нашего внешнеполитического ведомства о праве России на жёсткие ответные действия", - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что двум морякам удалось вылететь из Украины в Белоруссию, так как транскрипция их фамилий в российских паспортах отличалась от идентификационных данных в украинских удостоверениях.

В то же время представители властей сняли с рейса в Минск семерых членов экипажа "Норда". По словам адвоката, у них изъяли документы.

В конце марта украинские пограничники задержали российский сейнер "Норд" с десятью членами экипажа на борту. Все они граждане России. На моряков наложили административные штрафы за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё".

Капитану судна Владимиру Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом покидать Украину и посещать Крым.

Как заявили в компании, которой принадлежит сейнер, судно задержали противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило уголовное дело по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".