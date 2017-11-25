ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Тверской районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух жительниц столицы, сестёр: 40-летней Аллы Куколевой и 37-летней Елены Безух. Они осуждены за совершение преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство и сбыт психотропных веществ, совершённые группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 232 УК РФ (организация и содержание притона для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённые группой лиц по предварительному сговору).

В суде установлено, что 17 августа 2016 года в ходе оперативно-профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками полиции, в одной из комнат коммунальной квартиры, расположенной в жилом доме на улице Тверская-Ямская выявлен притон по потреблению наркотических средств, который организовали подсудимые.

Куколева и Безух приглашали в притон лиц употребляющих наркотические средства и предлагали им приобрести уже готовые наркотики или изготовить их из принесённых ингредиентов за вознаграждение.

В момент задержания в квартире находились лица в состоянии наркотического опьянения, а также были обнаружены средства для изготовления наркотических средств и психотропных веществ.

С учётом позиции государственного обвинителя Тверской межрайонной прокуратуры суд приговорил Куколеву и Безух каждую к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.