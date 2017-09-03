ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Саввинской набережной до 6:00 7 сентября полностью перекроют движение автомобилей. Это связано с переносом инженерных коммуникаций и существенным понижением уровня основания проезжей части. Работы проводят в рамках благоустройства по программе "Моя улица".

Здесь выполнят фрезерование существующего дорожного покрытия площадью 34 285 квадратных метров и разберут цементобетонное основание (27 428 квадратных метров). Кроме того, на набережной установят 173 смотровых и 148 дождеприёмных колодцев. Будет проведена работа по укладке нижнего, а затем верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на площади 34 285 квадратных метров.

В круглосуточном режиме на Саввинской набережной будут работать более 360 человек.