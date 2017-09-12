ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 сентября состоится выпуск 4 тыс. экземпляров молоди палии в Ладожское озеро, который состоится в Приозерском районе Ленинградской области у поселка Снетково.

В мероприятии примут участие заместитель Предсефдателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, заместитель Министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и руководитель Северо-Западного теруправления Росрыболовства Денис Беляев.

Палия – одна из самых ценных промысловых видов рыб Ладожского озера, основные нерестилища которой расположены в районе островов Западного и Валаамского архипелагов.

К середине прошлого века уловы палии в Ладожском озере резко сократились в результате бесконтрольного вылова рыбы во время нереста.

В 1980-х годах предприняты первые попытки искусственного воспроизводства данного вида, и через относительно короткое время уловы стали вновь расти. Ярким подтверждением увеличения численности палии является то, что её стали массово ловить рыбаки-любители не только на «основных» нерестилищах, но и в остальной части акватории озера. Стабилизация численности и проявление тенденции к повышению запасов позволили с 1996 года организовать сетной любительский лов палии по лицензиям.

В настоящее время основная задача специалистов научных организаций и государственных контрольно-надзорных органов заключается в том, чтобы путем искусственного воспроизводства с последующим выпуском в естественную среду обитания добиться увеличения популяции палии.