ЭКСПО 2025: Россия презентовала заявку на проведение Всемирной выставки в Екатеринбурге
15.11.2017, 20:22
OREANDA-NEWS. "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений" – так звучит тема заявки на проведение Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году в Екатеринбурге, которую презентовала делегация российского Заявочного комитета "ЭКСПО 2025" на 162-й сессии Генеральной Ассамблеи Международного бюро выставок в Париже.
Российскую заявку представили возглавляющий делегацию министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, глава Заявочного комитета "ЭКСПО 2025" Светлана Сагайдак, а также знаменитые на весь мир журналист и телеведущий Владимир Познер и балерина Илзе Лиепа.
"У России есть все основания принять крупнейшую ярмарку гуманитарной и технологической мысли,– заявил Денис Мантуров, представляя российскую заявку, – За последнюю четверть века в нашей стране было проведено множество крупных международных политических, экономических, культурных и спортивных форумов. Мы любим и умеем принимать гостей. От имени Президента и Правительства Российской Федерации могу заверить Вас, что наша страна гарантированно обеспечит беспрецедентный уровень организации ЭКСПО-2025".
Глава Минпромторга России подчеркнул, что государство сделает всё возможное для обеспечения безопасного, комфортного и продуктивного пребывания участников выставки.
"Мы считаем, что инновации, открытия, новые технологии лишь инструменты для достижения главной цели – счастья отдельно взятого человека. Поэтому мы заявляем технологии для счастья, - сказала в ходе выступления глава российского Заявочного комитета "ЭКСПО 2025" Светлана Сагайдак, - Это значит, что технологии должны быть просты и доступны каждому, независимо от его физических возможностей. Это значит, что они должны принадлежать всем, а не быть достоянием привилегированного меньшинства. Это значит, что они должны объединять мир, сводить страны и народы вместе, помогать находить общий язык".
Согласно философии ЭКСПО, Международное бюро выставок должно выбрать тот город, который по итогам мероприятия сможет извлечь максимальную выгоду для своего будущего развития. Если выставка пройдёт в г. Екатеринбурге, то уральской столице в наследство достанутся новый жилой микрорайон, спортивные, деловые и культурные площадки, новая инженерная и транспортная инфраструктура.
Важным аргументом стало заявление российской делегации о размере выделенной под будущую выставку ЭКСПО 2025 площади. Она составит 555 гектаров, что сделает её самой большой за всю историю проведения Всемирных выставок.
В планы по созданию инфраструктуры входит выставочная площадка на 184 га с павильонами для участников, а остальные 316 га будут выделены под развлекательные площадки, медиацентр, павильоны Организационного Комитета и неправительственных организаций, логистические объекты, парковку и т.д.
Согласно данным сметы, операционные расходы покроются за счёт выручки от продажи билетови ведения коммерческой деятельности
В финале своего выступления российская делегация продемонстрировала 2,5-минутный презентационный фильм "Технологии для счастья".
Российскую заявку представили возглавляющий делегацию министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, глава Заявочного комитета "ЭКСПО 2025" Светлана Сагайдак, а также знаменитые на весь мир журналист и телеведущий Владимир Познер и балерина Илзе Лиепа.
"У России есть все основания принять крупнейшую ярмарку гуманитарной и технологической мысли,– заявил Денис Мантуров, представляя российскую заявку, – За последнюю четверть века в нашей стране было проведено множество крупных международных политических, экономических, культурных и спортивных форумов. Мы любим и умеем принимать гостей. От имени Президента и Правительства Российской Федерации могу заверить Вас, что наша страна гарантированно обеспечит беспрецедентный уровень организации ЭКСПО-2025".
Глава Минпромторга России подчеркнул, что государство сделает всё возможное для обеспечения безопасного, комфортного и продуктивного пребывания участников выставки.
"Мы считаем, что инновации, открытия, новые технологии лишь инструменты для достижения главной цели – счастья отдельно взятого человека. Поэтому мы заявляем технологии для счастья, - сказала в ходе выступления глава российского Заявочного комитета "ЭКСПО 2025" Светлана Сагайдак, - Это значит, что технологии должны быть просты и доступны каждому, независимо от его физических возможностей. Это значит, что они должны принадлежать всем, а не быть достоянием привилегированного меньшинства. Это значит, что они должны объединять мир, сводить страны и народы вместе, помогать находить общий язык".
Согласно философии ЭКСПО, Международное бюро выставок должно выбрать тот город, который по итогам мероприятия сможет извлечь максимальную выгоду для своего будущего развития. Если выставка пройдёт в г. Екатеринбурге, то уральской столице в наследство достанутся новый жилой микрорайон, спортивные, деловые и культурные площадки, новая инженерная и транспортная инфраструктура.
Важным аргументом стало заявление российской делегации о размере выделенной под будущую выставку ЭКСПО 2025 площади. Она составит 555 гектаров, что сделает её самой большой за всю историю проведения Всемирных выставок.
В планы по созданию инфраструктуры входит выставочная площадка на 184 га с павильонами для участников, а остальные 316 га будут выделены под развлекательные площадки, медиацентр, павильоны Организационного Комитета и неправительственных организаций, логистические объекты, парковку и т.д.
Согласно данным сметы, операционные расходы покроются за счёт выручки от продажи билетови ведения коммерческой деятельности
В финале своего выступления российская делегация продемонстрировала 2,5-минутный презентационный фильм "Технологии для счастья".
Источник: Минпромторг