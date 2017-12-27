ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Обмен пленными между ДНР и ЛНР и украинскими властями, один из самых значительных по масштабу за весь период войны Киева против народа Донбасса, состоялся сегодня, в первую очередь, благодаря огромным миротворческим усилиям со стороны России. Такое мнение высказал замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

«Несмотря на неоднократные срывы по вине украинской стороны, взаимный обмен пленными «всех на всех» можно считать успешным и теперь сотни людей смогут вернуться к своим родным и близким, что особенно важно в канун нового года. Это наша очередная важная дипломатическая и гуманитарная победа», – подчеркнул Железняк.

По словам депутата, РФ постоянно ведёт миротворческую работу в зоне конфликта на Донбассе и подключает к переговорному процессу все возможные политические, дипломатические и общественные каналы. «Россия является активным участником «нормандской четверки», настаивая на соблюдении обеими сторонами минских соглашений, которые Киев постоянно нарушает при потворстве со стороны западных кураторов», - отметил он.

Действия России по прекращению военной фазы конфликта и переходу к прямому переговорному процессу между Киевом и Донбассом демонстрируют стремление РФ к установлению мира на Юго-Востоке Украины и сохранению жизней тысяч жителей Донбасса. «Напротив, Запад, в первую очередь США, проявляет явную заинтересованность в сохранении нестабильности вокруг ситуации на Донбассе. Только так можно объяснить решение Вашингтона поставлять летальное вооружение Киеву, что серьезным образом может осложнить ситуацию на линии разграничения сторон, способно привести к эскалации ситуации и новым жертвам. При этом Вашингтону следует иметь ввиду, что он будет нести прямую ответственность за последствия своего решения о поставках оружия на Украину», - подчеркнул парламентарий.