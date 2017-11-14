ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия", член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк назвал бездоказательными и деструктивными для двусторонних отношений заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России.

"Продемонстрированное отношение к России со стороны официального Лондона подогревает русофобию и является ещё одним звеном в цепи нападок на нашу страну, в том числе путём давления на независимые СМИ, в том числе RT в Великобритании", - сказал он.

По мнению парламентария, Мэй выбрала для оправдания раскола в британском обществе и выхода страны из ЕС излюбленный в США метод - назвать Россию виновницей всех своих бед. "Премьер-министр попыталась отвлечь внимание общественности от проблем, никак не связанных с нашей страной, по примеру Вашингтона рассказав небылицы о вмешательстве России в политические мировые процессы, всемогущих российских хакерах, Крыме и Донбассе. Все эти много раз повторяемые на Западе бездоказательные обвинения выглядят заезженной пластинкой и ничего, кроме раздражения и усталости от нагнетания международной обстановки у рядовых граждан в разных странах не вызывают", - указал политик.

По словам Железняка, намерение Мэй выстраивать отношения с РФ и нежелание "возвращаться к холодной войне" прозвучало довольно нелогично на фоне обвинений в "подрыве международного порядка" и всей агрессивной риторики в адрес России.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания не хочет возвращаться к холодной войне с Россией. Она указала, что в этой связи глава МИД Борис Джонсон "в ближайшие месяцы посетит Москву". Вместе с тем Мэй назвала Россию главной страной, которая пытается подорвать международную систему правил.