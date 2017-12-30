ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Год уходящий и год наступающий связаны президентской избирательной кампанией, отметил председатель Высшего совета Партии

В предстоящей президентской избирательной кампании вместе с «Единой Россией» Владимира Путина поддерживают большинство избирателей. В этой связи исключительно важной для Партии является эффективная реализация инициатив и поручений главы государства. Об этом заявил председатель Высшего совета Партии Борис Грызлов.

«Подошёл к концу 2017, впереди – 2018 год, очень важный для России и каждого её гражданина. Это начало нового политического цикла, нового этапа современной истории. Год уходящий и год наступающий связаны президентской избирательной кампанией. Она уже стартовала, и «Единая Россия» принимает в ней участие, поддерживая Владимира Путина, лидера нашей страны. Вместе с нами его поддерживают большинство избирателей», - заявил Грызлов.

Председатель Высшего совета отметил, что в 2017 году стране не раз пришлось доказывать своё умение противостоять внешним угрозам. «Но отстаивая национальные интересы, Россия не собирается закрываться от мира. В будущем году наша страна примет Чемпионат мира по футболу, и подготовка к нему стала дополнительным стимулом как для международного сотрудничества, так и для развития территорий», - подчеркнул он.

По словам Грызлова, территориальное развитие и создание новой инфраструктуры имеет особое значение для завтрашнего дня. «Речь идёт и о таких масштабных задачах, как строительство моста через Керченский пролив, и о задачах местного значения. Все они прямо связаны с повышением благосостояния людей, созданием новых рабочих мест, ростом качества жизни граждан», - отметил он.

Предстоит не только реализовать начатые проекты, но и приступить к целой серии новых: в экономике, и особенно в сфере промышленности и технологий, в социальной сфере, в самых разных областях общественной жизни, подчеркнул председатель Высшего совета Партии. «В каждом субъекте Федерации, каждом муниципальном образовании. И потенциал правящей Партии, Партии большинства – один из ключевых факторов общенационального успеха», - сказал он, добавив, что это касается, в том числе, стратегического планирования, участия в обсуждении, экспертизе предложений и выработке новых подходов, в формировании и воплощении образа будущего России.