ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Задача украинских политиков и чиновников - в любой проблеме обвинять Россию и фабриковать новые порции дезинформации для западных спонсоров. Такое мнение высказал заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк, комментируя заявление депутата Верховной рады Игоря Мосийчука о якобы "российском следе" при взрыве в Киеве.

"Было бы странно от бывшего командира отряда украинских радикалов, депутата Верховной рады Мосийчука услышать о чём-либо ином, а не о "российском следе", который он углядел во взрыве, прогремевшем рядом с его автомобилем. Украинские спецслужбы предпочли подхватить и растиражировать эту версию вместо расследования преступления. Им, как обычно, проще не разбираться с творящимся в стране криминалом, а валить все на Россию", - заявил Железняк.Парламентарий подчеркнул, что украинские политики фабрикуют ложную информацию в угоду западным спонсорам. "На фоне происходящего на Украине кровавого "цирка", который продолжается более трёх лет, протестных акций около Верховной рады и возни политических группировок за власть в Киеве с участием бандеровских националистов, удивляться тому, что там гремят взрывы, не приходится. При этом задача украинских политиков и чиновников - в любой проблеме обвинять Россию и фабриковать новые порции дезинформации для западных спонсоров", - отметил депутат.По словам Железняка, обстановка в Киеве непредсказуемая и взрывоопасная. "Мы видим, что разные группировки, одни из которых проплачены Западом, другие украинскими олигархами, не довольными Порошенко, готовы разорвать остатки страны на части", - указал он.Накануне в Киеве у редакции телеканала "Эспрессо" на улице Адама Мицкевича произошёл взрыв. В результате происшествия двое полицейских скончались, а депутат Верховной Рады от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук получил ранения. Сообщается, что взрывное устройство было заложено в мотоцикле, припаркованном у здания редакции.