ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Партия «Единая Россия» совместно с представителями Министерства образования и науки РФ рассмотрят вопрос перевода всех школ в стране на обучение в одну смену. Об этом заявила член Президиума Генерального совета партии «Единая Россия», координатор партпроекта «Новая школа» Алена Аршинова, комментируя заявление Владимира Путина на встрече со своими доверенными лицами в Гостином дворе в Москве

«В самое ближайшее время (5 февраля) на площадке Партии мы совместно с представителями Министерства образования и науки намерены рассмотреть вопрос перевода всех школ в стране на обучение в одну смену. Ключевой задачей является создание к 2025 году 6,5 млн. новых школьных мест», – заявила она, подчеркнув, что этот вопрос находится в центре внимания партпроекта «Единой России» «Новая школа».

По словам парламентария, программа «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы» является крупнейшей на ближайшее десятилетие программой, на которую ежегодно выделяется 25 млрд рублей.

«Уже построено более 170 новых современных школ и в первую очередь решается проблема с третьей сменой, затем – и со второй сменой. Но нам нужно не только решить проблему третьей и второй смен, но и построить современные школы, потому что, как сказал сегодня Президент, в мире меняются требования и подходы к образованию, и мы не только не должны отставать от этих требований, мы должны всегда быть на шаг впереди», – резюмировала Аршинова.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что обучение во вторую смену в российских школах должно быть полностью прекращено к 2025 году. Тем самым он подтвердил неизменность задачи, поставленной в рамках действующей крупнейшей на ближайшее десятилетие программы «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы» о переводе всех школ на обучение в одну смену.