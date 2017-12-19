ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Государственной Думе состоялось последнее в этом году заседание Координационного совета фракции "Единой России" под руководством первого заместителя руководителя фракции Партии по законопроектной деятельности Андрея Исаева.

На нём обсуждался ряд важных законопроектов, из них депутат обратил внимание на три, которые были поддержаны Координационным Советом и будут внесены в Госдуму.

Один из них подготовлен депутатом фракции "Единой России" Михаилом Терентьевым, он касается работы предприятий, использующих труд инвалидов. "Эти предприятия нуждаются в особой поддержке, они выпускают специфическую продукцию, нуждаются в заказах. В законопроекте идёт речь о том, чтобы подобные предприятия, где более 50% от списочного состава работающих являются инвалидами, могли допускаться для исполнения заказов со стороны государственных и муниципальных учреждений вне конкурса в качестве единственного поставщика", - отметил Исаев.

"Понятно, что в данном случае государство не просто размещает соответствующий заказ, но и помогает конкретной категории людей, нуждающейся в социальной поддержке", - подчеркнул депутат.

Он напомнил, что для того, чтобы оборудовать рабочее место для инвалида, требуется гораздо больше средств, чем на оборудование рабочего места для человека без ограничений. Поэтому в данном случае подобные предприятия находятся конкурентно в более жёсткой ситуации по отношению к другим предприятиям.

"То, что государство идёт им навстречу, делает исключение для них – это, с моей точки зрения, абсолютно верно. Поэтому данный законопроект будет нами поддержан, хотя мы видим определённые возражения со стороны Минфина, который сейчас курирует тему госзакупок. Тем не менее мы готовы к этому обсуждению", - сказал Исаев.

Ещё один важный законопроект внесен группой депутатов во главе с Оксаной Пушкиной, он касается "окон жизни", так авторы законопроекта предлагают именовать то, что называется сегодня "бэби-боксы". Исаев отметил, что, по его мнению, очень удачный получился перевод на русский язык данного понятия.

"Вопрос обсуждался в Госдуме уже много времени, изначально у нас были три законопроекта, один предлагал ввести такого рода "бэби-боксы", "окна жизни" во всех субъектах Федерации для того, чтобы спасать жизни детей. Другой прямо противоположный, он предлагает запретить "бэби-боксы", поскольку, по версии некоторых законодателей, это будет провоцировать женщин оставлять детей, и ввести административную жёсткую, вплоть до уголовной, ответственность для тех должностных лиц, которые "бэби-боксы" создали", - рассказал парламентарий.

Он отметил, что законопроект, внесённый Оксаной Пушкиной, изначально представлялся нам наиболее оптимальным. "При этом есть субъекты Федерации, которые, ссылаясь на национальные и религиозные традиции там господствующей, категорически выступают против. В связи с этим предложением Пушкиной и её сторонников было предоставить право субъектам Федерации принимать решение, делать эти "окна жизни" или не делать. "Это возможно, поскольку у нас вопросы защиты детей относятся к предметам совместного ведения по Конституции", - уточнил Исаев.

Депутат добавил, что данный законопроект был доработан - была внесено норма о том, что нормативные акты, определяющие порядок работы этих "окон жизни" тоже будет определяться законодательством субъекта Федерации.

"Это устроит всех, потому что было бы неправильно штрафовать и наказывать тех, кто на свой страх и риск такие "окна жизни" сделал и спас жизнь десятков детей. Мы должны дать самим субъектам права принимать это решение, поэтому данную инициативу мы сегодня на координационном Совете Фракции поддержали. Думаю, что она будет внесена в ближайшие дни в Госдуму и станет предметом рассмотрения уже в весеннюю сессию", - заключил Исаев.