ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Секретарь реготделения партии "Единая Россия" Владимир Невоструев обратился с просьбой к членам и сторонникам Партии об оказании посильной финансовой помощи в поддержку пострадавших. Однопартийцы предложение регионального лидера Партии поддержали.

Сбор денежных средств также организован депутатами фракций "Единая Россия" в Госсовете УР и Гордуме Ижевска.

Оператором по сбору денежных средств в поддержку пострадавших при обрушении подъезда жилого дома в Ижевске назначен фонд "Сообщество". Этот же фонд организует акцию по перечислению пожертвований посредством платных смс-сообщений.