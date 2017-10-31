ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ещё один украинский боевик решил "внести свою дозу вранья о наличии российского следа в покушении на него и его жену". Не стоит ожидать тщательного расследования этого дела со стороны украинских спецслужб, которые "с воодушевлением превратят эту ложь в основную версию". Такое мнение высказал замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк.

"Хаос и беспредел, спровоцированный захватившими власть политическими жуликами и фашиствующими националистами, проплаченными из-за рубежа и продолжающими войну против населения Донбасса, создают благодатную почву для разгула криминала в стране. Самое страшное то, что в этой неконтролируемой обстановке от рук провокаторов и бандитов страдают простые люди, вынужденные жить в стране, которая утратила понятия "закон" и "порядок", - считает парламентарий.

По словам депутата, покушение на Осмаева и его бездоказательные обвинения в адрес России украинские деятели "превратят в новую фальшивку для Запада, чтобы трясти этим с очередной международной трибуны". "Похоже, скоро на Украине любое происшествие будут связывать со всемогущей "рукой Москвы", чтобы сохранять дурман антироссийской истерии", - отметил Железняк.

Ранее стало известно, что вблизи Киева автомобиль, в котором находились участники силовой операции в Донбассе, выходцы из Чечни Адам Осмаев и его жена Амина Окуева, обстреляли. В результате мужчина был ранен, женщина погибла.