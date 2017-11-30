ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Проект "Единой России" "Детские сады – детям" возьмёт на контроль сложившуюся ситуацию в детском саду в Санкт-Петербурге и в ближайшее время продумает ряд мер и рекомендаций для родителей и воспитателей детского сада для предотвращения подобных инцидентов. Об этом заявила координатор партпроекта "Детские сады - детям", депутат Государственной Думы Лариса Тутова, комментируя новость о том, что в Санкт-Петербурге четырёхлетний ребёнок принес в сад пневматический пистолет.

По её словам, данный факт – это всего лишь звонок, значит, есть слабое место в создании полной и беспрецедентной безопасности детей в дошкольных образовательных учреждениях. "Основным вопросом, волнующим всех родителей, отправляющих малыша в ДОУ, является обеспечение безопасности в детском саду. Нужно отметить корректное и оперативное реагирования воспитателей и заведующей садика на данное происшествие" - подчеркнула Тутова.

"Во время проведения "Всероссийского дня приёма родителей детей дошкольного возраста", организованного по инициативе партпроекта "Детские сады – детям", поступило много вопросов по обеспечению безопасности детей в детских садах. Это и видеонаблюдение на территориях детских садов, и установка дорожных знаков "осторожно дети", и комплексная организация охраны детей во время их пребывания в дошкольных учреждениях", - заключила координатор партпроекта.

По мнению Тутовой, необходимо, чтобы в детских садах была обеспечена комплексная организация охраны детей во время их пребывания в дошкольных учреждениях. "Следует понимать, что в сложившейся ситуации администрации детских садов должны провести беседы с родителями, что бдительность с их стороны – залог безопасности их детей и всех воспитанников дошкольного образовательного учреждения" - заявила она.

Напомним, что сегодня полицейские изъяли у четырёхлетнего мальчика пневматический пистолет, с которым он пришёл детский сад в Петербурге. В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что сотрудники полиции провели профилактическую беседу с родителями мальчика, чтобы подобный инцидент не подтвердился.