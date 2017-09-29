ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Комиссар ЕС по здравоохранению и продовольственной безопасности Витенис Андрюкайтис и Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва договорились сегодня о расширении сотрудничества между двумя сторонами для решения проблем, связанных с пищевыми отходами, безопасностью продуктов питания и устойчивостью к противомикробным препаратам в продовольственных цепочках.

В новом письме о намерениях, подписанном сегодня, ФАО и ЕС обязуются тесно сотрудничать друг с другом, чтобы к 2030 году вдвое сократить количество отходов на душу населения - цель, поставленная Глобальной повесткой дня в области устойчивого развития. Соглашение также обязывает их активизировать сотрудничество по борьбе с распространением устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) на фермах и в продовольственных системах.

Выступая на церемонии подписания в штаб-квартире ФАО в Риме, комиссар Андрюкайтис сказал: «Пищевые отходы и продовольственные потери представляют собой недопустимое растранжиривание дефицитных ресурсов и увеличение продовольственной необеспеченности, тогда как УПП является тяжелым социальным и экономическим бременем», добавив: «Мы объединяемся, мыслим более эффективно и стратегически в том, как мы подходим к решению этих проблем, и поэтому такое соглашение должно только приветствоваться».

Назвав УПП «глобальной угрозой для людей и животных», Грациану да Силва сказал: «К сожалению, использование антибиотиков, включая с целью стимулирования роста, широко распространено».

Он отметил, что миссия ФАО заключается в том, чтобы антибиотики и другие противомикробные препараты использовались исключительно для лечения болезней и при определённых обстоятельствах для предотвращения эпидемий. Они не должны использоваться для стимулирования роста, сказал он.

Отметив, что продовольственные потери и пищевые отходы связаны со многими аспектами устойчивого развития, Грациану да Силва отметил важность таких сильных партнёрских отношений, которые существуют между ФАО и ЕС, направленных на решение этой проблемы.

Общие опасения

В мире треть всего продовольствия, производимого для потребления человеком - 1,3 млрд. тонн - теряется или выбрасывается ежегодно, вызывая значительные финансовые потери в результате расточительного использования природных ресурсов. Согласно оценкам ЕС, только в одной Европе ежегодно выбрасывается около 88 миллионов тонн продовольствия, а соответствующие потери оцениваются в 143 миллиарда евро.

Между тем, увеличение использования и злоупотребления противомикробными лекарствами как в сфере здравоохранения человека, так и в животном мире способствовало увеличению числа болезнетворных микробов, которые устойчивы к противомикробным препаратам, используемым для лечения, например, антибиотикам.

Это делает УПП растущей угрозой, которая может привести к 10 миллионам смертей в год и ущербу глобальной экономики на сумму более 100 миллионов долларов к 2050 году, согласно некоторым исследованиям. Помимо рисков для здоровья населения, УПП сказывается на безопасности пищевых продуктов, а также экономическом благополучии миллионов фермерских домохозяйств по всему миру.

Союзники

Сегодняшнее соглашение по укреплению партнёрства отражает пересечение приоритетов ФАО и ЕС в области безопасности пищевых продуктов и продовольственной безопасности.

ФАО играет лидирующую роль в международных усилиях по улучшению глобальной оценки продовольственных потерь и пищевых отходов, включая публикацию ежегодного глобального индекса продовольственных потерь. Европейская комиссия также работает над разработкой методологии оценки пищевых отходов в рамках своего «Плана действий для циркулярной экономики». ФАО уже является активным участником Платформы ЕС по продовольственным потерям и пищевым отходам.