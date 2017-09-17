"Экоэлектричка" впервые побывала в Талдомском районе Московской области
17.09.2017, 09:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Талдомский район в субботу посетили участники нового туристическо-познавательного проекта «Экоэлектричка».
«Визит стал пилотным и для проекта, и для Талдомского района, впервые принимающего туристов в таком формате», – сказал на открытии фестиваля журавля в заказнике «Журавлиная родина» – остановке экскурсионно-туристического маршрута «Экоэлектрички» инициатор проекта «Усадебный экспресс» и автор блога «Летопись русской усадьбы» Вадим Разумов, его слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что проект реализован совместно с Министерством культуры Московской области и с Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК) и приурочен к Году экологии в России. Проект «Экоэлектричка» представляет собой серию интерактивных экскурсионных программ и познакомит туристов с заповедными местами Подмосковья.
В программе первой электрички – экскурсия по Талдому, посещение Талдомского историко-литературного музея, визит на экоферму «Коза Ностра» и посещение загородного эко-отеля «Лепота», где все желающие могли поучаствовать в мастер-классах по приготовлению блюд по традиционным русским рецептам, поясняется в материале.
«Визит стал пилотным и для проекта, и для Талдомского района, впервые принимающего туристов в таком формате», – сказал на открытии фестиваля журавля в заказнике «Журавлиная родина» – остановке экскурсионно-туристического маршрута «Экоэлектрички» инициатор проекта «Усадебный экспресс» и автор блога «Летопись русской усадьбы» Вадим Разумов, его слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что проект реализован совместно с Министерством культуры Московской области и с Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК) и приурочен к Году экологии в России. Проект «Экоэлектричка» представляет собой серию интерактивных экскурсионных программ и познакомит туристов с заповедными местами Подмосковья.
В программе первой электрички – экскурсия по Талдому, посещение Талдомского историко-литературного музея, визит на экоферму «Коза Ностра» и посещение загородного эко-отеля «Лепота», где все желающие могли поучаствовать в мастер-классах по приготовлению блюд по традиционным русским рецептам, поясняется в материале.
Источник: http://mosreg.ru