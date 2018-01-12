ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий).

По версии следствия, в апреле 2017 года старший оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю через посредника предложил учредителю коммерческой организации, у которой имелась задолженность по банковским кредитам, передать ему взятку в размере 1,5 млн. рублей за совершение действий по прекращению проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В апреле 2017 года посредник в ходе встречи с представителем юридического лица, действовавшим в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», получил для должностного лица органов внутренних дел 150 тыс. рублей и муляж денежных средств, имитирующих сумму в размере 1 млн. рублей, в качестве части ранее оговорённой взятки. Преступные действия посредника были пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

В ходе следствия приняты меры обеспечительного характера, на денежные средства фигуранта, долю в праве собственности на жилое помещение и гараж наложен арест.

В отношении посредника материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.