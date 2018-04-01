ОРЕАНДА-НОВОСТИ «Высылка альянсом НАТО российских дипломатов — показуха, шум и деградация при полном отсутствии доказательств», — заявил заместитель главы комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия»). Так российский парламентарий прокомментировал решение НАТО выслать семь российских дипломатов и остановить аккредитацию еще троих, о чем накануне заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.



«Каждый изгаляется так, как может, показывая свою лояльность и консолидацию. Сегодня ротацию провели: они выслали — мы выслали. Еще больше убеждаюсь в том, что это делается от безысходности. Доказательной базы нет никакой, и ее не будет. Сейчас вопрос в том, чтобы пошуметь, шашкой помахать, потому что нужен результат. Вот такие жалкие потуги…», — отметил депутат.



«Когда слушаешь европейских лидеров, которые говорят, что, со слов Терезы Мэй, с большой вероятностью Россия причастна, когда слушаешь такой бред… Вы же руководители страны! Какая-то деградация», — цитирует Чепу RT.



Напомним, 26 марта США и еще более 10 европейских стран в знак солидарности с Великобританией объявили о выдворении более 100 российских дипломатов в связи с делом британского шпиона Сергея Скрипаля.



В российском МИД утечку в СМИ закрытой презентации посольства Великобритании по делу Скрипаля назвали провалом для британского премьер-министра Терезы Мэй. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, «раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании».