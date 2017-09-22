ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Кузбассэнерго – РЭС» выполнил необходимый комплекс мероприятий для подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону. Главный инженер ПАО «МРСК Сибири» Игорь Сорокин вручил филиалу главный документ года – паспорт готовности к работе в холода.



Высокий уровень выполнения работ по всем направлениям подтвердили все члены специальной комиссии по оценке готовности предприятия к максимальным нагрузкам. В её состав входили сотрудники Ростехнадзора, МЧС, Кузбасского РДУ. Эксперты проверили состояние энергооборудования, степень выполнения плановых ремонтных работ, укомплектованность рабочих мест обученным персоналом, обеспеченность сотрудников средствами защиты. Вывод комиссии – предприятие готово обеспечить стабильное электроснабжение потребителей Кузбасса в предстоящую зиму.



Игорь Сорокин поблагодарил весь коллектив за проделанную большую работу и пожелал удачи и безаварийной работы. Заместитель губернатора Дмитрий Кудряшов также поздравил работников филиала и пожелал успешного прохождения зимы.



- Паспорт - это подтверждение готовности оборудования и персонала к работе в холода. Я уверен, что мы в срок выполним все мероприятия по повышению надежности, намеченные и на следующий, на 2018 год, успешно пройдём этот ответственный период, а оценкой станет удовлетворённость наших потребителей качеством предоставляемых услуг, - отметил и. о. заместителя генерального директора – директор филиала Борис Берлин.



Основные мероприятия энергетики выполнили в рамках ремонтной программы. За 8 месяцев на её реализацию направлено 424 млн рублей, объем выполнения составил 82% от плана года. 99 % всех намеченных на год мероприятий будет выполнен по итогам 9 месяцев.



В рамках подготовки специалисты капитально отремонтировали 3638 км линий электропередачи напряжением 0,4-110 киловольт (101% от годового плана) - это шестая часть от всех имеющихся на балансе филиала сетей. На 103% выполнен план по замене дефектных опор (3245 штук при плане 3161). Энергетики расчистили от деревьев и кустарников 723 га по трассам ЛЭП (при плане 721 га). Эти мероприятия позволят значительно повысить надежность при неблагоприятных погодных условиях.



Подстанционное оборудование также прошло ревизию и ремонт. Персонал уже отремонтировал 372 трансформатора на подстанциях напряжением 35-110 киловольт, выполнив годовой план на 105 %. Также энергетики отремонтировали 336 трансформаторных пунктов.



В рамках инвестиционной программы и реализации регуляторного соглашения с администрацией Кемеровской области энергетики завершают реконструкцию линии электропередачи в южном энергоузле, а также комплекс мероприятий по повышению надёжности электроснабжения объектов ЖКХ. В результате этой работы повысится энергонадёжность рудодобывающих предприятий и 17 котельных.