Энергетики Тверьэнерго перешли в особый режим работы
В настоящее время над устранением перебоев в электроснабжении работают 23 бригады энергетиков Тверьэнерго. Учитывая прогнозы, решением руководства МРСК Центра в Тверскую область командированы ещё 65 бригад смоленского, воронежского, орловского, ярославского, курского филиалов компании.
На период аварийно-восстановительных работ для установления временной схемы подачи электроэнергии на территорию муниципальных образований отправлены 68 резервных источников электроснабжения.
Контакт-центр МРСК Центра в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по бесплатным прямым номерам: МРСК Центра: 8 800-50-50-115 или короткому номеру 13–50 (для стационарных телефонов), а также по телефону +7 915 -38-000-38 в Teleram и Viber.