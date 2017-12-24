ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В связи с ухудшением погодных условий в филиале ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» введён особый режим работы. Центр управления сетями филиала фиксирует локальные отключения электроэнергии в Торопецком, Андреапольском, Западнодвинском районах Тверской области. Вторая волна перебоев в электроснабжении на данной территории вызвана сильным снегопадом, который спровоцировал повреждение обледеневших линий электропередачи и выпадением деревьев из-за границ просек.

В настоящее время над устранением перебоев в электроснабжении работают 23 бригады энергетиков Тверьэнерго. Учитывая прогнозы, решением руководства МРСК Центра в Тверскую область командированы ещё 65 бригад смоленского, воронежского, орловского, ярославского, курского филиалов компании.

На период аварийно-восстановительных работ для установления временной схемы подачи электроэнергии на территорию муниципальных образований отправлены 68 резервных источников электроснабжения.

Контакт-центр МРСК Центра в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по бесплатным прямым номерам: МРСК Центра: 8 800-50-50-115 или короткому номеру 13–50 (для стационарных телефонов), а также по телефону +7 915 -38-000-38 в Teleram и Viber.